Especialista lista 8 sintomas que indicam anemia ferropriva; confira

Você sabia que sintomas como falta de apetite até fragilidade de unhas e cabelos podem ser sinais de anemia ferropriva? A condição ocorre, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), quando o conteúdo da hemoglobina está abaixo do normal, decorrente da deficiência de ferro.

A médica e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Alaíde Pinheiro, explica que esse tipo de anemia traz sintomas como: astenia, dispneia aos esforços, tontura, zumbido, fraqueza muscular, fragilidade nas unhas e cabelos, falta de apetite, picacismo (vontade de comer coisas estranhas como barro, gelo, arroz cru) entre outros.

As principais causas dessa condição, de acordo com Alaíde, são “redução da oferta: alimentação pobre; aumento da demanda: crescimento rápido, gestantes; aumento da perda de ferro: perdas menstruais exageradas, perdas por via urinária e intestinal; dietas restritivas sem acompanhamento por nutricionistas; mas também tem causas desconhecidas”.