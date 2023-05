Exercícios para idosos: veja benefícios e quais são indicados

A presidente do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5), Andréa Benevides, explica que o mais indicado para os idosos são exercícios que trazem mais segurança para eles na hora da execução. A especialista complementa que essas atividades devem gerar prazer e é preciso observar como o idoso ver e se identifica com ela.

A profissional acrescenta que a atividade física pode ser também aliada no tratamento de algumas doenças, ajudar na prevenção de quedas e, com a prática regular na terceira idade, é possível dar mais qualidade de vida para este público. Segundo ela, a Organização Mundial de Saúde ( OMS ) recomenda que sejam realizados 150 minutos de exercício por semana.

Esse tempo de exercício indicado é, conforme Andréa, para a promoção da saúde e evitar agravos de doenças e também as prevenir. Ela sugere que o tempo seja dividido, sendo ideal alternar dias e grupos musculares que serão trabalhados, além do tipo de condicionamento físico. Outra dica é fazer a atividade em dois períodos, por exemplo, de manhã um aeróbico e à tarde um fortalecimento.

Exercícios indicados

Dentre as atividades que podem ser realizados, o pilates é indicado “por ser um excelente exercício para fortalecimento muscular, para criar essa independência do idoso e mais facilidade para a execução de suas atividades no dia a dia”. Este, no entanto, deve ser associado a uma atividade aeróbica como a caminhada, natação ou hidroginástica, por exemplo.