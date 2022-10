Anemia: o que é, quais os sintomas e as causas

Tontura, fraqueza, queda de cabelo e falta de apetite são alguns sinais que podem alertar para um possível caso de anemia. A suspeita deve ser investigada por um profissional médico, que realiza exames físicos e complementares.

Conforme a médica especialista em hematologia Alaide Pinheiro, o histórico do paciente também é considerado no momento do diagnóstico.

Dentre os diferentes tipos da doença, a anemia por falta de ferro é o mais comum. "Um estudo recente feito no Brasil nos anos de 2007 a 2020, estimou que 33% das crianças abaixo de 7 anos têm anemia carencial", disse Alaide. Nesses casos, uma alimentação saudável é essencial.

O Diário do Nordeste também conversou com a nutricionista clínica Bárbara Cavalcante, que recomendou uma lista de alimentos para consumir. A especialista ainda detalhou quais comidas devem ser evitadas por pessoas com anemia.

O que é anemia?

A anemia é uma condição de saúde em que o paciente registra menos quantidade de hemoglobina no sangue do que o normal. No entanto, esses valores abaixo da referência podem variar a depender do sexo e da idade.

Quais os tipos?

A médica Alaíde aponta que a doença apresenta diversas classificações, como:

Carenciais;

Hereditárias;

Hemolíticas.

Além disso, tem os tipos de anemia secundárias a doenças crônicas ou causadas por lesão medular. No caso da anemia falciforme, sendo conhecida como um dos tipos mais conhecidos da doença, ela está dentro da categoria hereditária.

"É uma anemia hemolítica causada por uma alteração genética qualitativa da hemoglobina – uma hemoglobinopatia", detalhou a especialista.

O que causa anemia?

A causa da anemia vai variar a depender do tipo. Por exemplo, a anemia falciforme é resultado de uma alteração genética da hemoglobina, sendo a causa hereditária.

No entanto, a médica apontou que o tipo mais comum é da anemia ferropriva. Nesse caso, a doença é causada por falta de nutrientes importantes, como:

Ferro;

Vitamina do complexo B;

Vitamina C ;

; Vitamina A.

Alaíde ainda acrescentou que os médicos costumam "dizer que a anemia é um sinal de uma doença e não um diagnóstico isolado".

Legenda: Pessoas com anemia devem buscar uma alimentação mais saudável, rica em ferro e nutrientes Foto: Shutterstock

Quais os sintomas da anemia?

Dentre os principais sintomas, estão:

Tontura;

Fraqueza;

Vertigem;

Cãibras;

Dificuldade de concentração;

Queda de cabelo;

Falta de apetite.

Conforme a nutricionista Bárbara Cavalcanti, os sintomas da anemia no corpo podem surgir com a palidez da pele e de mucosas, como gengivas e parte interna da pálpebra.

Legenda: Os sintomas podem surgir com a palidez de mucosas, como a parte interna da pálpebra Foto: Shutterstock

Como saber se ela é grave?

O agravamento do quadro de saúde acontece com a intensificação dos sintomas de anemia, como tontura, falta de apetite, fraqueza e vertigem. Por isso, logo que essas sensações forem piorando, é necessário procurar um médico especialista. Assim, serão realizados exames para avaliar a gravidade e a causa da anemia.

Como ocorre o diagnóstico?

O diagnóstico é realizado considerando a história do paciente. Além disso, também são feitos exames físicos e complementares direcionados de acordo com a suspeita do médico.

Legenda: Médicos pedem exame de sangue para auxiliar no diagnóstico Foto: Shutterstock

Qual o tratamento para anemia?

O tratamento pode variar a depender do tipo de anemia, já que cada um requer um cuidado específico. Em caso de anemia por falta de vitamina B12, é necessário consumir medicamentos com este composto. Já as pessoas que possuem anemia falciforme, não há cura, mas é possível ter acompanhamento médico para evitar complicações.

Em relação à ocorrência mais comum de anemia, causada por falta de ferro, a médica aponta que é importante buscar uma alimentação natural e diversificada com proteínas de origem animal. "Mas quando a pessoa está com algum sinal ou sintoma, procure o médico para investigar a causa da anemia", reforçou, por fim.

Quais alimentos são recomendados consumir?

No caso de anemia por falta de ferro, é importante buscar alimentos que ajudem a suprir essa carência, reforçou a nutricionista. Dentre as opções recomendadas por ela, estão:

Carnes em geral;

Vegetais verde escuros;

Feijão;

Lentilha;

Grão de bico.

A nutricionista ainda afirmou a importância do consumo de frutas cítricas, como laranja, limão, acerola, e tangerina. Elas são fontes de vitamina C e ajudam a converter o ferro férrico em ferroso, ajudando na absorção. Outra fruta rica em antioxidantes é o caju.

Legenda: Frutas cítricas ajudam a combater a anemia por serem fontes de vitamina C Foto: Shutterstock

Outro alimento que também ajuda é a planta gabiroba. Ela possui frutos comestíveis e que são utilizados em geleias. Sua folha também possui diversos benefícios, como a prevenção da anemia e o fortalecimento do sistema imunológico.

O que não se pode comer quando está com essa condição?

Em refeições como almoço e jantar, em que as pessoas geralmente consomem maiores teores de ferro, Bárbara aponta que não é indicado o consumo de leites e derivados. "Estes são fontes de cálcio e fosfoproteína que diminuem a absorção do ferro", detalha.

Além disso, é aconselhável esperar pelo menos meia hora após a refeição para ingerir chás e café.

*Alaide Pinheiro, médica e professora universitária. Também é especialista em Hematologia e Hemoterapia pela Universidade Federal do Ceará (UFC)

**Bárbara Cavalcanti, Nutricionista Clínica e Esportiva Funcional formada pela Universidade Nilton Lins (Manaus, Amazonas)