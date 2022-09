Veja os 6 melhores exercícios para glúteos de acordo com especialista

Importantes não somente para “levantar o bumbum”, os exercícios para glúteos tem sido cada vez mais essenciais na rotina diária de treinos em academias e também para quem pratica atividade física em casa. Esse tipo de movimento é um dos mais recomendados, pois trabalha uma parte do corpo que acaba sendo menos estimulada no cotidiano, principalmente para aqueles que passam muito tempo sentados.

A musculatura possui um papel fundamental na estabilidade do corpo. Com os glúteos fortalecidos e tonificados por uma vida de contínuos exercícios, é mais fácil, conforme especialistas, chegar à velhice, por exemplo, com uma estrutura óssea mais fortalecida.

O Diário do Nordeste separou os exercícios mais procurados e também conversou sobre a modalidade com Nilson Vieira*, integrante do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF-5) e especialista em Fisiologia do Exercício e preparou um tira-dúvidas e indicações para quem deseja exercitar a musculatura dos glúteos e ter outros benefícios.

Qual exercício indicado para 'ganhar' glúteos?

Não há dúvidas de que o “queridinho” dos treinos funcionais, e também mais eficiente, é o agachamento. Segundo o professor Nilson Vieira, o movimento de descer e subir, em ascendência, causa a extensão do quadril, que é a base de um exercício para glúteo. Para fortalecer os glúteos, o quadril precisa atuar.

Tipos de agachamento

Livre

Legenda: O agachamento livre fortalece os músculos dos glúteos e da barriga Foto: Shutterstock

O mais comum dos estilos, o agachamento livre é indicado também para aumentar a massa muscular das coxas e definir a barriga.

Isométrico

Legenda: Para o agachamento isométrico, o essencial é manter o abdômen contraído Foto: Shutterstock

Um dos agachamentos mais feitos nas academias é o isométrico. Para praticar, é necessário flexionar os joelhos, empinar levemente o bumbum e agachar e depois subir. Nessa modalidade, é importante o abdômen contraído

Sumô

Legenda: O nome do exercício foi dado pela semelhança com as posições do esporte japonês sumô Foto: Shutterstock

O agachamento sumô é o que os pés devem estar apontados para fora em um ângulo de 45º, e abertos em uma largura que é um pouco maior que a dos ombros. As costas devem estar retas e a pernas devem estar um pouco mais afastadas. Já o joelho deve ser flexionado até 90º.

O exercício pode ser feito com ou sem a kettlebell — bola de ferro fundido com uma alça e que tem o formato de uma chaleira —. O nome sumô foi dado pela semelhança com algumas posições do esporte de mesmo nome.

Afundo

Legenda: O afundo é feito com alternância entre as pernas e exige um pouco mais de força Foto: Shutterstock

Uma das variações, o agachamento afundo é um dos mais completos da modalidade. O movimento é um tipo de unilateral e é feito com alternância entre as duas pernas. Ele exige um pouco mais de força,

Avanço

Legenda: O agachamento com avanço deve ser feito por 30 segundos em cada perna Foto: Shutterstock

Com os pés levemente afastados na largura dos quadris, leve uma perna para frente e desce em direção ao chão formando um ângulo de 90° por 30 segundos. Levante e leve a perna para trás e depois repita o processo com a outra.

Elevação pélvica

Conforme Nilson Vieira, a elevação pélvica também é um exercício válido para quem quer ganhar glúteos, pois, elevando a pelve, você estende o quadril, o que é a base para qualquer movimento do tipo.

Para fazer o exercício, é preciso estar de barriga para cima e elevar o quadril, apoiando os pés no chão.

Acompanhamento de profissional da educação física é essencial?

Sim. De acordo como integrante do Conselho Regional de Educação Física, o acompanhamento de profissionais de educação física é essencial, principalmente para aqueles interessados em alinhar finalidades específicas para suas necessidades e treinos.

Quantos exercícios de glúteo se deve fazer por dia?

O número de séries e repetições deve ser combinado com um educador físico. Ainda conforme o professor Nilson Vieira, é somente partir da consulta com o especialista, seja um personal trainer ou instrutor de academia, que serão determinadas as necessidades de cada corpo.

Quanto tempo demora para o glúteo crescer?

Não há como precisar o tempo que os glúteos demoram para crescer. Segundo o especialista em fisiologia do corpo Nilson Vieira, esse fator depende das características biológicas de cada pessoa.

“Nós temos fibras diferentes. Há quem tenha mais fibras de contração rápida, que são as que tendem a ter mais força e melhor desempenho na musculação. Outras pessoas possuem a fibra do tipo lenta, que já não se dão muito bem com musculação, mas conseguem fazer mais repetições”, explica o profissional de educação física.

Nesse sentido há ainda diferenças entre homens e mulheres, pois o corpo do homem possui mais testosterona. “A característica masculina faz com que eles facilmente ganhem mais volume no glúteo do que a mulher”, diz.

*Nilson Vieira é graduado em educação física e professor do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Ele é ainda especialista em Fisiologia do Exercício e exercícios para glúteos, além de mestre e doutor em Fisiologia. Atua também como conselheiro do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CRF-5)