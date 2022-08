Semente de abóbora: veja benefícios e formas de preparar

A polpa da abóbora é um alimento versátil e nutritivo que pode ser usado na preparação de diversas receitas, como bolos, sopas e risotos. No entanto, os benefícios do consumo do legume vão além da “carne”, se estendendo inclusive para as sementes da abóbora.

Apesar de algumas crenças associarem o consumo de caroços como algo negativo, na verdade, a ingestão dos grãos pode trazer diversos efeitos positivos para a saúde do indivíduo. Seja na versão torrada ou em óleo, as sementes da hortaliça podem atuar na prevenção e no tratamento de doenças.

O que é

A semente de abóbora é um produto secundário da hortaliça da família das Cucurbitáceas — mesma categoria das morangas e das abobrinhas. O subproduto, muitas vezes descartado pelos consumidores, tem ganhando cada vez mais destaque devido ao teor de nutrientes e propriedades funcionais, como explica a nutricionista Jamile Tahim*.

Existem diversos tipos desse legume, conforme a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Emprapa). O jerimum de leite, a abóbora caravela, a abobrinha italiana e a moranga coroa são alguns deles. Mas, como esclarece a especialista, não há diferenças nutricionais significativas entre as espécies e as sementes. Ou seja, o grão de um jerimum caboclo possui quase as mesmas propriedades que o de uma abóbora canhão.

Quais os benefícios da semente de abóbora?

Ela é rica em vitamina A, em vitaminas do complexo B, em cálcio, em ferro, em potássio, em fósforo, em silício, em magnésio e em sódio, além de ser um alimento de baixo valor calórico e de fácil digestão, segundo detalha a profissional.

O consumo regular do grão do legume consegue proporcionar diversos benefícios à saúde, prevenindo ou tratando doenças, e favorece o funcionamento do organismo devido ao teor de compostos bioativos, como ácido graxos insaturados, ômega, tocoferol, carotenoides, flavonoides, fitoestrógenos e resveratróis.

Reduz próstata aumentada

Legenda: Óleo deve ser consumido frio, adicionado às refeições, ou em formato de cápsulas Foto: Shutterstock

O aumento da próstata é uma condição que acomete a maioria dos homens à medida que envelhece. Normalmente do tamanho de uma noz, o órgão pode crescer até atingir proporções semelhantes à de uma bola de tênis. A ampliação pode comprimir a uretra, provocando dificuldade ou impedimento da passagem da urina pelo canal.

A semente de abóbora possui substâncias capazes de melhorar a condição, segundo a nutricionista. Para ter acesso ao benefício, o indicado é consumir cápsulas de 200 mg a 300 mg do óleo duas vezes ao dia.

A profissional frisa que o paciente não deve interromper o tratamento tradicional, indicado pelo médico, e usar somente o produto natural. O ideal é combinar os dois métodos. Em caso de dúvida, é recomendado procurar um especialista.

Combate verme e parasitas

O subproduto da abóbora tem propriedades vermífugas e é usado pela medicina popular para combater parasitas intestinais. Conforme a especialista, esse efeito tem ligação com a substância curcubitina, presente no caroço do legume, e age contra esses microorganismos.

Para ter acesso ao benefício, o indivíduo deve consumir duas colheres do óleo da semente por dia.

Como consumir

Óleo da semente de abóbora

A nutricionista indica que o óleo da semente de abóbora deve ser ingerido frio. O ideal é que ele seja adicionado a saladas e a sopas, após o preparo dos pratos. Também é possível ingeri-lo em formato de cápsulas, que podem ser encontradas a venda em lojas especializadas em comércio de produtos naturais.

Como torrar semente de abóbora

Legenda: Os grãos, muitas vezes descartado pelos consumidores, tem ganhando cada vez mais destaque devido ao teor de nutrientes e propriedades funcionais Foto: Shutterstock

Jamile Tahim explica que há duas formas de desidratar as sementes da abóbora. A primeira é a mais natural. Nela, o indivíduo deve extrair os grãos do legume, lavá-los, colocá-los em um prato e levá-los para secar ao sol.

Já na segunda opção, é necessário contar com o auxílio do fogão ou do forno. As sementes também devem ser retiradas e lavadas, para, em seguida, serem dispostas em uma bandeja com papel vegetal e colocadas no forno, onde devem permanecer até dourarem. Ainda é possível usar uma frigideira no lugar da bandeja e secar os grãos na chama. A nutricionista frisa que é importante não permitir que os caroços queimem.

Chá de abóbora

Ingredientes:

1 colher de sopa de farinha de semente de abóbora (resultado da trituração dos grãos torrados no forno)

500 ml de água

Modo de preparo:

Coloque o líquido para ferver. Após aquecido, desligue o fogo e adicione o pó à água quente e abafe a mistura. Deixe em infusão por 5 minutos. Em seguida, sirva.

Pode ser consumida crua?

A semente de abóbora possui algumas propriedades que interferem na digestibilidade e absorção de alguns nutrientes. Devido a essa característica, a profissional aconselha o consumo dela torrada, pois os tratamentos térmicos diminuem o teor de cianetos presentes nela, dentre outros.

Efeitos colaterais da semente de abóbora

Legenda: Sementes podem ser secas ao sol, no forno ou no fogão Foto: Shutterstock

Não há evidências de malefícios ou contraindicações relacionados ao consumo do produto. Porém, como alerta a especialista, além de compostos bioativos que são benéficos para a saúde, as sementes também possuem substâncias antinutricionais, que pode interferir na digestibilidade e absorção de nutriente, podendo ser tóxica dependendo da quantidade consumida.

Como plantar semente de abóbora

A Emprapa indica que o local ideal para a implantação de abóbora deve ser de fácil acesso e bem ensolarado. A plantação pode ser realizada tanto através das mudas, quanto por meio das sementes.

Para realizar o plantio a partir do caroço o indivíduo deve colocar de duas a três sementes diretamente na cova, cobrindo-as com 2 cm de solo, conforme indica a empresa.

*Jamile Tahim é nutricionista, graduada em Nutrição pela Universidade de Fortaleza (Unifor), mestre em Nutrição em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), especialista em Nutrição Clínica e Fitoterapia Aplicada, além de especialista em Nutrição em Nefrologia.