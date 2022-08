Batata yacon: o que é, para que serve e como preparar

A batata yacon é considerada um alimento funcional por ser rica em fibras solúveis, principalmente inulina e frutooligossacarídeos que proporcionam um efeito probiótico, sendo uma ótima opção para regularização do intestino.

Entre seus principais benefícios estão o controle do açúcar no sangue e a redução do colesterol e triglicérides. O alimento também é rico em antioxidantes e anti-inflamatórios, informa a nutricionista Sueli Oliveira*.

O que é batata yacon?

É um tubérculo originário da Cordilheira dos Andes, sendo o interior de São Paulo o maior produtor nacional. É um ótimo alimento para diabéticos ou pessoas que buscam o emagrecimento, já que controla o açúcar no sangue e causa maior saciedade.

Ela tem um sabor levemente adocicado e pode ser encontrada nos supermercados.

Qual a diferença entre batata doce e batata yacon?

Elas são bem parecidas tanto na aparência quanto no sabor. A diferença é que a batata doce tem mais calorias que a batata yacon, mas isso não a torna uma opção ruim, pois cada uma tem suas indicações, orienta a profissional.

Outros nomes da batata yacon

Aqui no Brasil ela também pode ser chamada de batata diet ou batata do diabético.

Quais os benefícios da batata yacon?

Regular o trânsito intestinal;

Controlar o açúcar no sangue;

Reduzir o colesterol e triglicérides;

Ajudar no emagrecimento;

Poder antioxidante e anti-inflamatório.

Qual o benefício para diabetes?

O alimento libera menor quantidade de açúcar no sangue, ajudando no controle da glicemia e na melhora da sensibilidade à insulina.

Qual o benefício para o intestino?

A batata é rica em fibras e frutooligossacarideos, que proporcionam um efeito probiótico, sendo uma boa opção para ajudar na regularização do intestino.

Informação nutricional

100g de batata doce possui:

76 calorias

18g de carboidrato

2,2g de fibras

100g de batata yacon possui:

33 calorias

8g de carboidrato

1,17 g de fibras

"As indicações de consumo vão depender de cada pessoa. Por exemplo: se você é uma pessoa que treina pesado e precisa de mais energia no treino, a batata doce é ótima. Se você quer emagrecer e precisa de uma alimentação com menos calorias, a batata yacon é a melhor opção", explica Sueli Oliveira.

Quais as contraindicações?

Por ser rica em frutooligossacarideos, quando consumida em excesso pode causar má digestão, excesso de gases, distensão e dor abdominal;

A batata yacon pode não ser uma boa opção para quem tem a síndrome do intestino irritável . Ter cuidado ao consumir;

. Ter cuidado ao consumir; Não é indicada para quem tem intolerância à frutose.

Como fazer batata yacon?

Pode ser consumida crua ou cozida, em saladas, lanches ou sobremesas e até chás. O chá da batata yacon pode reduzir o açúcar no sangue e melhorar problemas intestinais.

Receitas

Yacon chips

Ingredientes

1 batata yacon média;

1 colher de chá de páprica;

1 colher de chá de cominho;

1 colher de sopa de azeite;

1 pitada de sal.

Modo de preparo

Descasque a batata e corte em rodelas finas. Coloque as rodelas em um recipiente e adicione a páprica, cominho, sal e azeite. Misture bem, coloque em uma bandeja e leve ao forno a 175 graus por 20 minutos ou até ficarem douradas e crocantes.

Vitamina de yacon, cenoura e gengibre

Ingredientes

1 xícara de água;

1 cenoura pequena;

1 yacon crua e sem casca;

1 pedaço de gengibre;

1 xícara de gelo em cubos.

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e beber em seguida. Se quiser incrementar, pode colocar outras frutas na vitamina.

**Sueli Oliveira é nutricionista formada pela Estácio de Sá e pós-graduada pelo Inades em nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício.