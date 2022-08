Babosa: veja benefícios para o rosto e cabelo e como usar

Cicatrização de queimaduras e feridas, prevenção de cáries dentárias, hidratação de pele e cabelo, remoção de maquiagem, equilíbrio da oleosidade corporal. São muitos os usos da babosa, como é popularmente chamada a Aloe Vera, uma planta suculenta do gênero Aloe.

Há estudos que apontam a existência de mais de 300 tipos de Aloe. Porém, no Brasil, apenas três são predominantes: a Vera (conhecida como babosa), a Maculata e a Arborescens.

“A gente sempre fez muito uso [da Aloe Vera]”, afirma Marcos Martins*, especialista na área de estética e cosmetologia. Segundo ele, é comum ver “pés de babosa” em quintais de regiões interioranas. “O termo ‘babosa’ se tornou mais conhecido justamente pela ‘baba’ que é extraída das folhas, que é rica em propriedades para a saúde do corpo, da pele e do cabelo”.

Para que serve a babosa?

Os usos da babosa são múltiplos e vão desde cuidar da saúde corporal e capilar a ajudar na remoção de maquiagem e contribuir na ornamentação da casa.

Comumente, a substância retirada da planta é utilizada na composição de cosméticos e dermocosméticos como xampus, condicionadores, máscaras, hidratantes e cremes para massagem.

Além disso, a planta também pode ser usada como purificadora de ar.

Legenda: A babosa também age como purificadora de ar. Foto: Shutterstock

Tipos de babosa

Estudos apontam a existência de cerca de 400 tipos de Aloe, que é de origem africana.

No Brasil, porém, apenas três são predominantes: a Vera (conhecida como babosa), a Maculata e a Arborescens.

Aloe Vera: a mais conhecida de todas, também chamada de “babosa”, tem folhas grossas e robustas. Ela abriga um gel verde dentro das folhas, que é altamente recomendado para cuidados com a saúde do corpo, da pele e do cabelo. É encontrada em farmácias, supermercados e jardins.

Legenda: A Aloe Vera é popularmente chamada de babosa. Foto: Shutterstock

Aloe Maculata: suas folhas são parecidas com as da Aloe Vera, porém, as pontas são avermelhadas. Diferentemente da Aloe Vera, seu gel não pode ser aplicado sobre a pele, podendo causar irritações por bastante tempo.

Legenda: A Aloe Maculata geralmente é encontrada em regiões de montanha. Foto: Shutterstock

Aloe Arborescens: ela é maior que as outras, com folhas que podem alcançar mais de um metro de altura e diâmetro, o que dificulta o cultivo. Normalmente, é achada em regiões de montanha. Porém, é a que, segundo especialistas, contém mais propriedades fitoterápicas.

Legenda: A Aloe Arborescens é uma das maiores espécies. Foto: Shutterstock

Como plantar babosa?

A babosa pode ser cultivada em vasos ou canteiros, dentro ou fora de casa, desde que atendendo a recomendações específicas a respeito de luminosidade, rega e solo.

Por ser encontrada, principalmente, em regiões tropicais, subtropicais e equatoriais, a babosa prefere ser cultivada em locais mais quentes. Ela tolera variações bruscas de temperatura, porém, morre rapidamente em temperaturas abaixo de 4 °C.

Além disso, embora goste de sol e precise de luminosidade diária, a babosa também pode ser cultivada à meia-sombra. Algumas pessoas a utilizam, inclusive, para decorar banheiros e compartimentos internos da casa.

E como é uma planta suculenta, que armazena em si muita água, a babosa não precisa de rega constante, basta uma vez por semana — se o solo já não estiver úmido. Inclusive, o solo precisa ser bem drenado — arenoso ou argiloso —, para não encharcar tão facilmente.

Ideal é que sejam feitos furos na parte de baixo do vaso para facilitar a saída da água.

Benefícios da babosa para a saúde

A babosa tem diversos benefícios para a saúde do corpo, da pele e do cabelo.

Os mais conhecidos são os efeitos cicatrizantes e calmantes, que atuam no tratamento de queimaduras e feridas, principalmente, e que também ajudam a reduzir acne. A planta também é bastante utilizada para hidratar pele e couro cabeludo, diminuindo a oleosidade.

O óleo puro da babosa é, ainda, utilizado em massagens relaxantes e para tratar problemas nas articulações, segundo Marcos Martins. “Inclusive, em diabéticos, que têm pele mais ressecada, e na parte de couro cabeludo, é ideal”, afirma o especialista.

Martins ressalta, além disso, que são poucos os casos de pessoas que desenvolvem alergia à babosa. “Precisa usar somente a parte da ‘baba’ da planta, mais interna, gelatinosa. A casca, a gente não faz uso porque é nela que contém o maior risco de intoxicação”, conta.

Gestantes, lactantes e crianças, porém, só devem fazer o uso da babosa com indicação médica.

Como usar a babosa

No cabelo

A babosa costuma ser adicionada a máscaras de hidratação para potencializar o efeito na fibra capilar. Funciona assim: no banho, depois de lavar o cabelo com xampu, você adiciona gotas de babosa à máscara e aplica o creme suavemente no cabelo. Deixe agir por alguns minutos.

Também é possível aplicar diretamente no couro cabeludo. Esse uso é recomendado para combater caspa e seborreia e equilibrar a oleosidade e a circulação sanguínea nessa região. Isso ajuda, inclusive, a fazer com que o cabelo cresça mais saudável.

No rosto

No rosto, a recomendação é aplicar uma vez por semana, no máximo, deixando a substância agir entre 10 e 15 minutos. Não durma com ela no rosto.

A babosa deve ser retirada da pele com água gelada e finalizada com o produto de skincare de sua preferência.

Legenda: Aplicada no rosto, a babosa é utilizada, também, no tratamento da acne. Foto: Shutterstock

“Vai propor uma pele mais calma, hidratada. Melhora até o estado das olheiras”, diz Marcos Martins. Além disso, há, também, um controle da oleosidade da pele.

Óleo de babosa

O óleo de babosa tem propriedades antioxidantes e pode ser utilizado para tratar cortes e feridas, combater acne, dentre outras ações citadas no início desta matéria.

Para fazer um óleo caseiro, você pode seguir as seguintes orientações:

Retire a "baba" da planta, pique em cubinhos e os coloque em um recipiente de vidro; Acrescente azeite de oliva extravirgem; Guarde o pote por até uma semana em um local escuro, sem mexer nele; Depois, o óleo estará pronto.

Legenda: Pedacinhos de babosa cortada para criar um óleo caseiro da planta. Foto: Shutterstock

*Marcos Martins é professor do curso de Estética e Cosmetologia do Centro Universitário Estácio do Ceará.