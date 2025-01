HMPV: China intensifica contato com OMS sobre aumento de casos, mas descarta motivos para alarde

O Ministério das Relações Exteriores da China divulgou, nesta sexta-feira (10), que o país asiático intensificou a comunicação com a Organização Mundial da Saúde (OMS) após registrar um aumento súbito de infecções pelo metapneumovírus humano (HMPV).

Na última segunda-feira (6), a instituição ligada à Organização das Nações Unidas (ONU) disse acompanhar a evolução dos casos de infecções respiratórias no território chinês, incluindo a provocada pelo vírus, que causa sintomas leves, semelhantes à gripe ou à Covid-19.

A OMS ainda destacou que a doença não seria uma "nova ameaça" e nem uma novidade, na verdade, a patologia circula no mundo há mais de 60 anos, porém é pouco comentada.

No comunicado desta sexta, o porta-voz da nação asiática, Guo Jiakun, também frisou que, apesar da nova ação demostrar cuidado do governo com a saúde da população, não há motivos para alarme em relação à virose, conforme informações do jornal Metrópoles.

Na China, a maioria dos casos de internações por HMPV foi registrada em crianças menores de 14 anos. Autoridades de saúde locais explicaram que o período do inverno agrava a vulnerabilidade a doenças respiratórias e deve ser a explicação para o aumento dos casos.

O que é o metapneumovírus humano (HMPV)

O metapneumovírus humano é um vírus respiratório que causa infecções nas vias respiratórias superiores e inferiores, geralmente com sintomas leves, como tosse, febre, congestão nasal e respiração ofegante, segundo a OMS.

Em casos graves, porém, pode haver pneumonia, especialmente em crianças, idosos ou pessoas com comorbidades. O HMPV se espalha por meio de gotículas, contato próximo ou superfícies contaminadas e, atualmente, não existem remédios específicos para tratamento nem vacina para prevenir a doença.

As medidas recomendadas pela OMS para controlar as infecções de HMPV são as mesmas que se aplicam a outras doenças respiratórias, como a Covid-19. Algumas indicações são:

Ficar em casa quando estiver doente;

Usar máscaras em locais lotados ou mal ventilados;

Cobrir a boca ao tossir ou espirrar com lenço de papel ou cotovelo dobrado;

Lavar as mãos e limpar as superfícies regularmente.

