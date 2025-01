Vírus HMPV, com alta de casos na China, circula no Ceará e registrou 129 casos em 2024

Ao longo de 2024, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) detectou 129 amostras positivas para o metapneumovírus humano (HMPV) no Estado. Já conhecido no mundo, o vírus causa sintomas semelhantes à gripe e à Covid-19, e um recente aumento de casos no norte da China tem sido acompanhado por autoridades internacionais. No Ceará, não se observou, até o momento, mudança no padrão dos sintomas apresentados pelos pacientes.

Segundo informações da Sesa, mais da metade (51,9%) dos casos registrados no ano passado ocorreram em mulheres. A idade dos pacientes variou de 27 dias a 86 anos, mas a faixa etária predominante foi a de crianças menores de 5 anos.

“A circulação do vírus ocorre em todas as regiões de saúde do Estado. Até o momento, não se observa mudança no padrão de comprometimento clínico dos pacientes. A Vigilância Epidemiológica da Sesa segue monitorando o cenário”, informou a Pasta, em nota.

O comunicado também informa que a infecção pelo HMPV não é um agravo de notificação compulsória, mas é monitorada como outras doenças relacionadas à síndrome gripal, como influenza, Covid-19 e outros vírus respiratórios.

Em entrevista ao Diário do Nordeste na última terça-feira (7), o secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, o Tanta, explicou que o metapneumovírus humano já “é conhecido nosso”, com registros esporádicos no Brasil e com casos brandos no Ceará.

Sobre o surto observado na China, ele diz que ainda é preciso entender o que causou o aumento dos casos. “Passa muito por rumor, por boato. Falta entender melhor se é um subtipo, uma variante, se é um vírus que sofre algum tipo de mutação. Falta entender de fato qual é a magnitude, se a mortalidade é muito alta mesmo”, afirmou.

Ele contextualiza que há outros patógenos que, no Ceará, despertam mais preocupação, como o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causa de bronquiolite em bebês. “Vai ser uma vacina bem interessante, que quem vai receber é a gestante”, diz ele, referindo-se à vacina Abrysvo, da Pfizer, cujo registro foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2024.

Aumento de doenças respiratórias na China

Em publicação na terça-feira (7), a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que houve aumento recente de infecções respiratórias agudas, incluindo influenza, VSR e HMPV, especialmente nas províncias do norte da China, segundo dados publicados pelo país até o último 29 de dezembro. A entidade afirma que os números estão dentro do esperado para o período do inverno e que segue em contato com autoridades sanitárias da China.

“As autoridades chinesas relatam que o sistema de saúde não está sobrecarregado e que não houve declarações de emergência ou respostas acionadas. A OMS continua monitorando as doenças respiratórias a nível global, regional e nacional, por meio de sistemas de vigilância colaborativa, e fornece atualizações conforme necessário”, afirma.

O Ministério da Saúde (MS) brasileiro também acompanha a situação. Em nota publicada na última terça-feira (7), a Pasta informou que “a vigilância epidemiológica brasileira está em constante comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de vários países, incluindo a China, para monitorar a situação e trocar informações relevantes”.

No comunicado, o coordenador-geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e outros Vírus Respiratórios do Ministério da Saúde, Marcelo Gomes, afirma que as últimas atualizações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China (China CDC) apontam que a magnitude e a intensidade das infecções respiratórias foram menores do que os registros do mesmo período do ano anterior.

“No entanto, foi observado um aumento nas infecções respiratórias agudas, incluindo gripe sazonal, metapneumovírus humano, infecção por rinovírus, vírus sincicial respiratório e outros, particularmente nas províncias do norte chinês”, acrescenta ele.

O HMPV foi identificado pela primeira vez no Brasil em 2004 e desde então tem sido monitorado como parte das atividades de vigilância epidemiológica do Ministério, que inclui a coleta e análise de dados sobre doenças respiratórias.

A vigilância no País é feita por meio do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica (Sivep), com a identificação de casos por meio dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHEs) em serviços de saúde.

O que é o metapneumovírus humano (HMPV)

O metapneumovírus humano é um vírus respiratório que causa infecções nas vias respiratórias superiores e inferiores, geralmente com sintomas leves, como tosse, febre, congestão nasal e respiração ofegante, segundo a OMS.

Em casos graves, porém, pode haver pneumonia, especialmente em crianças, idosos ou pessoas com comorbidades. O HMPV se espalha por meio de gotículas, contato próximo ou superfícies contaminadas e, atualmente, não existem remédios específicos para tratamento nem vacina para prevenir a doença.

As medidas recomendadas pela OMS para controlar as infecções de HMPV são as mesmas que se aplicam a outras doenças respiratórias, como a Covid-19. Algumas indicações são

Ficar em casa quando estiver doente

Usar máscaras em locais lotados ou mal ventilados

Cobrir a boca ao tossir ou espirrar com lenço de papel ou cotovelo dobrado

Lavar as mãos e limpar as superfícies regularmente

