Mulher perde controle de moto, cai no Canal da Integração e é resgatada por PMs; veja vídeo

Uma mulher de 29 anos perdeu o controle da moto e caiu no Canal da Integração na manhã deste sábado (17). O acidente aconteceu no trecho entre os municípios de Jaguaribara e São João do Jaguaribe.

Ela foi resgatada por dois agentes da Força Tática (FT) do 1º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Veja também Ceará Motorista 'voa' com carro em duna de Canoa Quebrada e destrói veículo; veja vídeo Ceará Onça é encontrada morta em estrada do Ceará e moradores relatam fazer ‘sopa’ com restos do animal

Os policiais militares, com auxílio de uma corda, entraram nas águas para resgatar tanto a vítima como a motocicleta. No vídeo, é possível ver o momento em que eles retiram o veículo das águas.

Em nota divulgada no site da corporação, a Polícia Militar destacou as "dificuldades do terreno e a profundidade das águas".

A mulher foi levada para uma unidade hospitalar em Jaguaribara para receber tratamento médico e está com quadro de saúde estável. A mulher não teve o nome divulgado.

Em vídeo gravado ainda no hospital, ela agradece aos agentes de segurança. “Com a ajuda de Deus e dos policiais, que conseguiram entrar no canal em que eu caí de moto. Se não fossem eles, eu teria morrido afogada. Estou tão feliz”, disse.