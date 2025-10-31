Diário do Nordeste
Foto que contém rede de pesca com tilápias jovens em açude do Ceará.

Negócios

‘Capital da Tilápia’ do Ceará volta a crescer e figura entre os 15 maiores produtores do Brasil

Os dados constam na Pesquisa Pecuária Municipal

Luciano Rodrigues 08 de Outubro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
PMs resgatam mulher que caiu no Canal da Integração

Ceará

Mulher perde controle de moto, cai no Canal da Integração e é resgatada por PMs; veja vídeo

Caso aconteceu neste sábado (17) entre os municípios de Jaguaribara e São João do Jaguaribe

Redação 18 de Maio de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Jaguaribara?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Jaguaribara?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Os três animais foram socorridos nesta quinta-feira (4)

Ceará

Cachorros ilhados são resgatados por bombeiros no Açude Castanhão

Os três animais foram socorridos nessa quinta-feira (4)

Redação 05 de Maio de 2023
Corpo de metalúrgico é encontrado neste sábado, 22 de fevereiro

Ceará

Corpo de metalúrgico desaparecido no Açude Castanhão, em Jaguaribara, é encontrado

Homem estava sumido desde a última quarta-feira (22)

Redação 26 de Fevereiro de 2023
Bombeiros fazem buscas de vítima desaparecida no Açude Castanhão.

Ceará

Metalúrgico desaparece após tempestade no Açude Castanhão, no interior do Ceará

Natural de Jaguaribara, conhecido como Pipi, foi visto por último no barco

Redação 23 de Fevereiro de 2023
Praça matriz de Jaguaribara

Ceará

Só três cidades cearenses estão sem receber chuvas há mais de uma semana; veja quais são

Duas delas estão com situação de emergência decretado devido a estiagem

André Costa 14 de Abril de 2022
CNH

Ceará

Programa CNH Popular atende em mais 12 municípios; veja calendário

Atendimento acontece de 7 a 13 de abril para inscritos no programa

Redação 06 de Abril de 2022
