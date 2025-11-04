Prefeito, vice e secretários são alvos de ameaças em Jaguaribara; Polícia Civil investiga o caso
A Aprece manifestou solidariedade ao gestor e relatou que as ameaças incluem pichações e uma carta anônima.
O prefeito de Jaguaribara, José Filho Nunes (PSB), e a vice-prefeita, Mazé Martins (Republicanos), foram alvos de ameaças anônimas que também atingiram secretários municipais. As mensagens, segundo o gestor, continham agressões verbais e expressões preconceituosas.
O caso veio a público após José Filho divulgar uma nota oficial em que relata ter tomado conhecimento de que o conteúdo circula em grupos de mensagens.
“Diante da proporção que essas mensagens tomaram, recebi ligações de autoridades, e o Governo do Estado do Ceará acompanha o caso, com suas forças de segurança atuando para apurar a origem e identificar os responsáveis”, afirmou o prefeito.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil (PCCE) “investiga uma denúncia de ameaça, registrada no município de Jaguaribara”.
Procurado pelo PontoPoder, o prefeito disse que não irá se manifestar além do conteúdo da nota pública.
'Os dias contados'
Após a denúncia, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) manifestou solidariedade ao gestor. A entidade relatou que as ameaças incluem pichações em muros da cidade e, mais recentemente, uma carta anônima afirmando que o prefeito "está com os dias contados".
“A Aprece repudia veementemente qualquer ato de violência pública e exige das autoridades competentes uma apuração célere, rigorosa e eficaz dos fatos, a fim de identificar e responsabilizar todos os envolvidos — autores, mandantes e eventuais colaboradores —, assegurando que sejam punidos com o máximo rigor da lei”, afirmou a nota assinada pelo presidente da Aprece, Joacy Alves dos Santos Júnior (Juju), ex-prefeito de Jaguaribara.
A entidade reforçou ainda que “nenhuma divergência política pode justificar a violência, a intimidação ou o discurso de ódio”, destacando ser dever do Estado garantir a segurança e a tranquilidade dos gestores eleitos e da população.