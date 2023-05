Cachorros ilhados são resgatados por bombeiros no Açude Castanhão

Três cachorros ilhados foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, nessa quinta-feira (4), no açude Castanhão. A secretaria de Meio Ambiente de Jaguaribara forneceu uma lancha com guia para auxiliar a ação.

No resgate, a corporação realizou buscas ao redor da ilha e visualizou os dois cães. O cabo Nairo, presente no resgate, informou que foram utilizadas "técnicas de salvamento terrestre para a contenção do animal e o seu devido transporte".

A ilha que fica próxima ao açude Castanhão continha mata densa e os agentes andaram cerca de 200 metros para resgatar o terceiro cão.

O trio de cachorros foi acolhido por um abrigo de animais em Jaguaribara. Atuaram no resgate, o sargento Freitas, cabo Nairo, cabo Viana e soldado Maia, da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, do Quartel de Limoeiro do Norte.