Criança de três anos morre afogada em balde, em Fortaleza

Uma criança de três anos foi encontrada morta com sinais de afogamento em um balde, no bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza, nessa quinta-feira (4). O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

A morte ocorreu em uma casa localizada na rua Adahil Barreto. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram acionadas ainda a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investigará o caso por meio do 32º Distrito Policial (DP), no bairro Granja Lisboa.

Somente o laudo da Pefoce poderá determinar oficialmente a causa da morte da criança. O documento será acompanhado pela delegacia e servirá nas investigações.