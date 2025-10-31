Diário do Nordeste
Foto de criança de 1 ano que morreu após se afogar no Ceará.

Segurança

Menina de 1 ano morre após se afogar em balde em casa no Cariri

A menina foi socorrida com vida, mas sofreu três paradas cardíacas e não resistiu

Redação 06 de Outubro de 2025
Segurança

Dupla acusada de forçar adolescente a tomar 'chumbinho' e jogar corpo no mar em Fortaleza vai a júri

Segundo a denúncia, os suspeitos tentaram forjar um afogamento. A defesa disse que irá recorrer da sentença

Emanoela Campelo de Melo 12 de Setembro de 2025
Resgate

Ceará

Adolescente morre após se afogar com outras três pessoas na Praia do Futuro

O resto do grupo foi resgatado

Redação 09 de Agosto de 2025
Viatura de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros, veículo vermelho com inscrições e equipamentos de emergência, estacionado em local aberto.

Segurança

Criança e adolescente morrem afogados, em Acopiara; pai de uma das vítimas é preso

O caso aconteceu no último domingo (27) e está em investigação

Paulo Roberto Maciel* 29 de Julho de 2025
Ator Malcolm‑Jamal Warner morre aos 54 anos vítima de afogamento

Zoeira

Ator Malcolm‑Jamal Warner morre de afogamento aos 54 anos

Seu corpo foi encontrado na tarde do último domingo (20)

Redação 21 de Julho de 2025
Foto de praia de Camocim. Cenário no fim de tarde, com mar ao fundo

Segurança

Adolescente morre afogado em lago de Camocim, no Ceará

Caso ocorreu nesse sábado (12) e está sendo investigado

Redação 13 de Julho de 2025
Foto de adolescentes que morreram afogados em lagoa no Ceará

Ceará

Adolescentes de 12 e 13 anos morrem afogados em lagoa de Ibicuitinga, no Ceará

Jovens se afogaram em lagoa na zona rural do município nesta terça-feira (8)

Redação 09 de Julho de 2025
Montagem com pessoas que foram arrastadas por ventania enquanto praticavam stand up paddle, na praia do Leme, no Rio de Janeiro

País

Ventania arrasta mais de 100 pessoas que praticavam stand up paddle no Rio de Janeiro

Corpo de Bombeiros teve que resgatar 73 vítimas que não conseguiram retornar para a orla

Redação 21 de Junho de 2025
Foto do estudante Nicolas Camassola, que morreu afogado no Ceará durante viagem de sessão de fotos de formatura

Ceará

Estudante de 17 anos morre afogado durante sessão de fotos de formatura em Fortim, no Ceará

Jovem entrou no mar com um grupo de amigos e não voltou mais, momento em que banhistas o retiraram da água, após cerca de 15 minutos submerso

Matheus Facundo 04 de Junho de 2025
Emilie, Brady e Trigg Kiser em uma selfie

Zoeira

Filho de três anos da influenciadora Emilie Kiser morre após afogamento

Trigg Kiser passou uma semana internado

Redação 19 de Maio de 2025
