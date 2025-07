Uma criança de 10 anos morreu afogada, no último domingo (27), em um açude de Acopiara, no Interior do Ceará. Junto da vítima, estava um adolescente de 16 anos, que desapareceu e foi localizado, nesta terça-feira (29), segundo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Em comunicado enviado ao Diário do Nordeste, a Secretaria e Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que outro adolescente, de 14 anos, também estava na ocorrência.

Segundo a Pasta, os três jovens estavam pescando em uma canoa, no sítio São José dos Mandu, localizado no distrito de Santo Antônio. Eles foram conduzidos até o local pelo pai de uma das vítimas, que apresentava sinais de embriaguez.

Durante a atividade, a embarcação teria virado, e os garotos não conseguiram voltar à superfície. O único sobrevivente foi o menino de 14 anos.

O principal suspeito pelo acidente, de acordo com a Polícia, é o responsável pela criança. O homem de 45 anos foi autuado por homicídio doloso - quando não há intenção de matar.

Desaparecido é localizado

Conforme o Corpo de Bombeiros, as buscas pelo corpo da criança foram dificultadas devido à ausência de sinalização precisa e as limitações de visibilidade subaquática.

Após várias tentativas, os bombeiros confirmaram o óbito do menino de 10 anos por volta das 19h20 do domingo. Já as operações para localizar o adolescente iniciaram nessa segunda-feira (28) e foram finalizadas por volta das 9h30 desta terça. A vítima foi retirada do reservatório, encerrando os trabalhos dos bombeiros.

"O CBMCE se solidariza com os familiares e reforça seu compromisso permanente com a proteção da vida e a pronta resposta às ocorrências em todo o território cearense", afirmou a corporação, em nota ao Diário do Nordeste.

A SSPDS informou que a operação contou com apoio da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e que o caso está em investigação ela Delegacia Municipal de Acopiara, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari