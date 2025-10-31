Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto mostra movimentação em frente a imóvel onde duas mulheres foram assassinadas, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.

Segurança

Chefe do PCC acusado de mandar matar a ex-mulher e a mãe dela no Ceará é condenado à prisão

'Tranca' foi julgado por ser um líder de uma organização criminosa e por promover o tráfico de drogas no Interior do Ceará

Redação 21 de Outubro de 2025
Foto de viatura policia civil

Segurança

Homem é preso suspeito de agredir e manter pai em cárcere privado em Acopiara, no Ceará

Vítima apresentou ferimento na cabeça e escoriações nos braços e nas pernas

Nathália Paula Braga* 09 de Setembro de 2025
Prisão de homem em Acopiara

Segurança

Homem é preso em Acopiara suspeito de ameaça e tortura contra a mãe, e maus-tratos a animais

Ele foi apontado como autor da morte de uma vaca a golpes de faca

Redação 27 de Agosto de 2025
Colagem com as fotos da sogra e genro. Imagem usada em matéria informando que vítima morre após levar soco e bater a cabeça

Segurança

Familiares de mulher que morreu após levar soco do genro são ameaçados pela mãe do suspeito

A Justiça proibiu a mãe do suspeito de se aproximar da família da vítima

Redação 07 de Agosto de 2025
Colagem com as fotos da sogra e genro. Imagem usada em matéria informando que vítima morre após levar soco e bater a cabeça

Segurança

Mulher morre após levar soco do genro e bater a cabeça durante briga em Acopiara, Ceará

Tudo começou quando o genro, de acordo com depoimentos, sentiu ciúmes da companheira com o amigo

Redação 05 de Agosto de 2025
Viatura de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros, veículo vermelho com inscrições e equipamentos de emergência, estacionado em local aberto.

Segurança

Criança e adolescente morrem afogados, em Acopiara; pai de uma das vítimas é preso

O caso aconteceu no último domingo (27) e está em investigação

Paulo Roberto Maciel* 29 de Julho de 2025
Trabalhadores durante a obra

Negócios

Transnordestina deve ganhar pelo menos cinco portos secos; veja locais e como funciona

Ferrovia terá infraestruturas adaptadas para grande volume de cargas variadas no interior do Nordeste

Luciano Rodrigues 30 de Junho de 2025
Governador Elmano de Freitas ao lado de deputados e secretários em assinatura de ordem de serviço

Ceará

Ceará investe R$ 22,5 milhões para construção de sistema de abastecimento em 11 municípios

Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José

João Lima Neto 04 de Junho de 2025
ricardo costa, acopiara, são francisco, padre cícero, católicos, evangélicos, câmara municipal

PontoPoder

Vereador critica prefeito de Acopiara e o compara a São Francisco e Padre Cícero: 'Decepção grande'

Pelas redes sociais, o parlamentar de Acopiara ressaltou que respeita todas as religiões e que tem bom convívio com todas as igrejas e padres

Ingrid Campos 28 de Maio de 2025
Barragem rompida em Acopiara

Ceará

Após rompimento de barragem, trecho da CE-371 é interditado em Acopiara, no interior do Ceará

Defesa Civil alerta população para evitar o tráfego na rodovia

Redação 20 de Março de 2025
1 2 3