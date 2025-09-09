Homem é preso suspeito de agredir e manter pai em cárcere privado em Acopiara, no Ceará

Um homem foi preso em flagrante nessa segunda-feira (8), um dia após ter agredido o próprio pai em Acopiara, no Interior do Ceará. Após a violência física, Matheus Rocha Feitosa teria mantido Cosmo Alves Feitosa, de 51 anos, em cárcere privado sob ameaças de morte.

Segundo documento da ocorrência, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, a vítima foi violentada na noite de domingo (7) e permaneceu na residência porque o filho o ameaçou de "novas agressões" caso ele procurasse o hospital ou a polícia.

Contudo, o idoso conseguiu fugir na manhã seguinte e logo registrou a denúncia na Delegacia Municipal de Acopiara. Ele apresentava um corte na cabeça, ainda sangrando, escoriações nos braços e nas pernas, além de estar "mancando".

Veja também País Cinegrafista é espancado durante operação policial em comunidade do Rio de Janeiro

Veja também Pernambuco Menina é morta após ser espancada em escola por outros alunos em Belém do São Francisco

Captura do agressor

Após o boletim de ocorrência, Matheus foi preso na zona rural de Acopiara em uma ação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), tendo sido autuado pelos crimes de lesão corporal dolosa, tortura, sequestro e cárcere privado, no contexto de violência doméstica e familiar.

Conforme a PCCE, o suspeito foi levado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. Ele já possuía antecedentes por lesão corporal dolosa.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita