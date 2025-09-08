Alícia Valentina, 11, morreu após ter sido vítima de espancamento por colegas da escola, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, na última quarta-feira (3). Conforme o g1, ela teve morte cerebral confirmada na noite do domingo (7).

A garota, que foi agredida pelos colegas dentro da Escola Municipal Tia Zita, estava internada no Hospital da Restauração, em Recife (PE).

Conforme familiares, ainda na quarta-feira, Alícia Valentina foi socorrida por funcionários da escola para o hospital, porque estava com um sangramento no nariz. Ela foi atendida e liberada.

Ferimentos percebidos em casa

Depois da escola, já em casa, o ouvido da menina sangrou. A família levou a criança no posto de saúde, onde ela foi atendida e mais uma vez liberada.

Ao retornar na residência, ela começou a vomitar sangue, e voltou para o hospital da cidade com transferência quase imediata para o hospital de Salgueiro. Na quinta-feira, devido à gravidade do estado de saúde, ela foi transferida para o Hospital da Restauração.

Veja também Pernambuco Suspeito de ameaçar Felca é acusado de praticar 'estupro virtual' e chantagear menores de idade Pernambuco Criança de 2 anos morre e corpo é deixado 24 horas sobre sofá em Pernambuco

Em nota publicada no Instagram, a escola informou que atuou "em tempo hábil, prestou todo o socorro necessário à aluna, conduzindo-a ao hospital e garantindo a devida assistência.".

Ainda segundo a unidade escolar, o Conselho Tutelar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, acompanha o caso para adotar as devidas providências".

A prefeitura de Belém do São Francisco, através da Secretaria Municipal de Educação, informou que desde o primeiro momento em que foi informada da situação prestou total assistência aos envolvidos e às suas famílias, assegurando o acompanhamento necessário.

Segundo a prefeitura, o caso também conta com o apoio e acompanhamento da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde, garantindo que todos os aspectos sociais, psicológicos e médicos sejam devidamente atendidos.

Investigações

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso segue sob investigação e que mais detalhes não podem ser divulgados por envolver menores de idade e para preservar o andamento das diligências.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Alícia Valentina. O corpo da menina permanece no Recife e só será liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na terça-feira (9).

A Secretaria de Educação do município se pronunciou por meio das redes sociais "manifestando profundo pesar pelo falecimento da estudante e destacou que, "neste momento de dor, se solidariza com familiares e amigos e deseja força e conforto para enfrentar essa perda irreparável".