Menina é morta após ser espancada em escola por outros alunos em Belém do São Francisco
Alícia Valentina chegou a ser internada no Hospital da Restauração
Alícia Valentina, 11, morreu após ter sido vítima de espancamento por colegas da escola, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, na última quarta-feira (3). Conforme o g1, ela teve morte cerebral confirmada na noite do domingo (7).
A garota, que foi agredida pelos colegas dentro da Escola Municipal Tia Zita, estava internada no Hospital da Restauração, em Recife (PE).
Conforme familiares, ainda na quarta-feira, Alícia Valentina foi socorrida por funcionários da escola para o hospital, porque estava com um sangramento no nariz. Ela foi atendida e liberada.
Ferimentos percebidos em casa
Depois da escola, já em casa, o ouvido da menina sangrou. A família levou a criança no posto de saúde, onde ela foi atendida e mais uma vez liberada.
Ao retornar na residência, ela começou a vomitar sangue, e voltou para o hospital da cidade com transferência quase imediata para o hospital de Salgueiro. Na quinta-feira, devido à gravidade do estado de saúde, ela foi transferida para o Hospital da Restauração.
Em nota publicada no Instagram, a escola informou que atuou "em tempo hábil, prestou todo o socorro necessário à aluna, conduzindo-a ao hospital e garantindo a devida assistência.".
Ainda segundo a unidade escolar, o Conselho Tutelar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, acompanha o caso para adotar as devidas providências".
A prefeitura de Belém do São Francisco, através da Secretaria Municipal de Educação, informou que desde o primeiro momento em que foi informada da situação prestou total assistência aos envolvidos e às suas famílias, assegurando o acompanhamento necessário.
Segundo a prefeitura, o caso também conta com o apoio e acompanhamento da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde, garantindo que todos os aspectos sociais, psicológicos e médicos sejam devidamente atendidos.
Investigações
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso segue sob investigação e que mais detalhes não podem ser divulgados por envolver menores de idade e para preservar o andamento das diligências.
Ainda não há informações sobre o sepultamento de Alícia Valentina. O corpo da menina permanece no Recife e só será liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na terça-feira (9).
A Secretaria de Educação do município se pronunciou por meio das redes sociais "manifestando profundo pesar pelo falecimento da estudante e destacou que, "neste momento de dor, se solidariza com familiares e amigos e deseja força e conforto para enfrentar essa perda irreparável".