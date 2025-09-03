Criança de 2 anos morre e corpo é deixado 24 horas sobre sofá em Pernambuco

As circunstâncias da morte de uma criança, de 2 anos, registrada no domingo (31) em Paulista (PE), são investigadas pela Polícia Civil após o corpo dela permanecer 24 horas no sofá de casa, onde teria falecido.

Os pais da vítima teriam tentado reanimá-la, mas não teriam acionado um serviço de emergência, nem a levado a uma unidade de saúde, somente a deixando sobre o móvel.

O caso foi registrado como "morte a esclarecer sem indício de crime" pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte na segunda-feira (1º). As informações são dos portais Diário do Pernambuco e g1.

'Por que o pai não chamou o Samu?'

A conselheira tutelar Cláudia Roberta detalhou que os pais contaram que o garoto teve uma convulsão e eles tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso. Ela acusa o casal de não socorrer a vítima mesmo morando próximo a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

"Houve uma omissão de socorro. O pai diz que a criança convulsionou. A gente questionou por que não houve o socorro daquela criança. Se a criança já estava lá há 24 horas falecida, por que o pai não chamou o Samu ou a Polícia, ou levou a criança no braço?", declarou ao Diário do Pernambuco.

As autoridades foram acionadas por vizinhos do casal, que perceberam o corpo da criança sobre o sofá.

Veja também Paraíba Familiares de Hytalo Santos e Euro se cadastram para visitas a penitenciária na Paraíba PontoPoder Governador de Tocantins é afastado em operação sobre desvio de recursos na pandemia

Cláudia Roberta ainda detalhou que anteriormente o menino chegou a ser acolhido pelo Conselho Tutelar, mas o juiz determinou a devolução dela aos pais durante audiência.

Além do garoto de 2 anos, o casal tem uma bebê de 9 meses, que foi levada pelo órgão após a morte do irmão. Ela não apresentava sinais de maus-tratos.

Os pais da vítima são irmãos consanguíneos por parte de mãe e, conforme os veículos, vivem um relacionamento incestuoso.