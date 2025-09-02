Familiares de Hytalo Santos e Euro se cadastram para visitas a penitenciária na Paraíba

A mãe de Hytalo Santos e o pai de Israel Vicente, esposo do influenciador e conhecido como Euro, realizaram cadastro para visitar os dois, que seguem presos na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa. As informações são do portal g1 da Paraíba.

Hytalo e Euro são investigados por suspeita de tráfico de pessoas e exploração de menores de idade. Eles foram transferidos de São Paulo para a Paraíba na última quinta-feira (28).

Os detalhes sobre o cadastramento foram confirmadas pelo diretor do presídio, Edmilson Alves, que confirmou que o pai de Euro viajou de São Paulo, e a mãe de Hytalo, de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba.

As visitas, no entanto, só serão permitidas daqui a 15 dias, após o período de reconhecimento. Itens de higiene pessoal já teriam sido levados aos dois no último fim de semana por uma assessora.

Tanto Hytalo como Euro foram alocados em uma ala LGBTQIA+, onde estão dividindo cela com quatro detentos. O pavilhão possui cerca de 3 metros de largura por 15 de comprimento.

O diretor da penitenciária confirmou que o primeiro fim de semana do casal foi tranquilo, mas as visitas, como previsto, só ocorrerão cerca de cinco dias após a chegada.

Segundo as regras determinadas pela Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba, os visitantes poderão levar alimentos, roupas e calçados para os presos, respeitando as quantidades semanais de duas peças de cada tipo.

Relembre o caso

Hytalo é investigado por exploração infantil desde dezembro de 2024, após denúncia anônima ao Ministério Público da Paraíba (MPPB). Um grupo de adolescentes morava com o casal em João Pessoa e gravava uma série de conteúdos para as redes sociais em condições insalubres, segundo ex-funcionários de Hytalo. Uma adolescente chegou a ficar grávida na casa.

Após vídeo de denúncia do youtuber Felca, o caso ganhou repercussão, e a prisão preventiva de Hytalo e Euro foi solicitada. Felipe Bressanim Pereira denunciou a adultização de crianças e adolescentes vítimas de abuso por influenciadores, e o vídeo rapidamente ganhou milhões de visualizações.