Thiago Brennand é condenado a mais 8 anos de prisão em regime fechado por estupro

Em setembro do ano passado, Brennand respondia a pelo menos nove processos criminais

Escrito por
e
(Atualizado às 23:22)
País
Thiago Brennand
Legenda: Brennand foi condenado em cinco processos e chegou a acordos extrajudiciais em outros dois
Foto: Reprodução/Instagram

O empresário Thiago Brennand foi condenado a uma pena de oito anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro contra a estudante de medicina Stephanie Cohen. Ele também terá de pagar indenização de ao menos R$ 200 mil.

O processo, que era o nono pelo qual ele respondeu, era também o último em aberto segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Como tramita em segredo de justiça, não há mais detalhes sobre esta condenação.

Brennand foi condenado em cinco processos e chegou a acordos extrajudiciais em outros dois, em todos respondendo por crimes que variam entre agressões, violência contra a mulher e estupros.

Preso desde 2023, o empresário passou pelo Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital paulista, e de lá foi transferido para o presídio Tremembé II, no interior do estado. Este processo era o único que não havia passado por julgamento. 

A última condenação do empresário ocorreu em setembro, em outra ação por estupro, por crimes cometidos repetidamente entre 2015 e 2016 no Jardim Europa, bairro nobre da capital paulista. 

De acordo com os autos, após uma primeira relação consentida, Brennand ameaçou e agrediu a vítima para levá-la à prática dos atos íntimos, sem preservativo, quando contaminou a mulher com doença sexualmente transmissível. Houve ameaças indiretas também à filha da vítima, exibindo uma arma de fogo para ela.

QUEM É THIAGO BRENNAND?

O empresário, que nasceu em abril de 1980, vem de uma família influente de Pernambuco. Thiago é filho de Joana Brennand Tavares da Silva e do médico e empresário José Aécio Fernandes Vieira, fundador do Hospital Santa Joana.

Em setembro do ano passado, Brennand respondia a pelo menos nove processos criminais. Thiago sempre negou as acusações feitas pelas vítimas, que o acusam de agressão e abuso sexual. 

Três das condenações contra Brennand são decorrentes de casos de estupro. Na primeira, ele foi sentenciado a dez anos e seis meses de reclusão por crime sexual contra uma namorada norte-americana.

Além disso, também foi sentenciado a um ano e oito meses por agressão à modelo Alliny Helena Gomes.

Brennand foi condenado pela terceira vez em janeiro de 2024 a oito anos de prisão em um processo por estupro. Conforme a Vara de Porto Feliz, em São Paulo, uma mulher foi obrigada a fazer sexo sem preservativo com o empresário.

