Thiago Brennand é condenado por estupro mais uma vez; penas somam mais de 20 anos de prisão

O empresário Thiago Brennand foi condenado a oito anos de prisão por estupro a uma mulher, conforme decisão da 2ª Vara de Porto Feliz, em São Paulo. Esta é a terceira condenação dele, que também deverá pagar indenização de R$ 50 mil, estipulada pela juíza Raisa Alcântara Cruvinel Schneider.

Duas condenações de Brennand são decorrentes de casos de estupro. Na primeira, ele foi sentenciado a dez anos e seis meses de reclusão por crime sexual contra uma namorada norte-americana. Além disso, também foi condenado a um ano e oito meses por agressão à modelo Alliny Helena Gomes.

O caso de agressão foi registrado em agosto de 2022, em uma academia de luxo em São Paulo. Juntas, as três penas somam 20 anos e dois meses de prisão.

Condenação por estupro

A condenação na Vara de Porto Feliz diz respeito a acusação feita por uma mulher que afirmou ter sido obrigada a fazer sexo sem preservativo com o empresário.

Segundo a denúncia, ela foi convidada para fazer uma massagem no dia 31 de março de 2022 e foi inicialmente informada que faria o serviço na capital paulista. Entretanto, a moça foi chamada ao interior, onde chegou acompanhada de uma amiga por volta das 23h.

Brennand teria mostrado uma coleção de armas para as mulheres e, logo em seguida, pediu para que a colega deixasse o quarto e solicitou o sexo sem camisinha. "Ele começou a falar de forma super rude, e seu quarto estava cheio de armas expostas. Ele pediu para que eu deitasse na frente dele, e pediu para eu não ter medo! A essa altura, eu já estava com muito medo. Eu estava distante de tudo, ninguém sabia que eu estava ali, só tinha funcionários de anos, aparentemente de confiança dele", disse.

A mulher encaminhou o depoimento ao MP-SP e questionou no mesmo relato se as armas seriam uma forma de intimidar as mulheres. "Não dava para correr, nem gritar, não dava para fazer nada! Então nesse momento ele abusou de mim. Fez exatamente o que eu não queria, sem meu consentimento, mesmo eu tendo falado que não queria!", declarou.

Brennand está preso desde abril do ano passado, quando foi extraditado de volta ao Brasil após ser acusado de uma série de crimes contra mulheres. O empresário realizou acordos para encerrar um processo por injúria em Porto Feliz e outro por ameaça a um caseiro do condomínio de luxo onde morava.