Flordelis termina namoro de quatro anos com produtor musical

A ex-deputada federal Flordelis, de 62 anos, e o produtor musical Allan Soares, de 24, terminaram o relacionamento após 4 anos juntos. A pastora teria colocado um fim no namoro na manhã de quarta-feira (17), durante uma visita do jovem à penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, onde ela cumpre sentença. Flordelis foi condenada a mais de 50 anos de prisão pela morte do marido, o também pastor Anderson do Carmo.

De acordo com informações do colunista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, o relacionamento acabou por três motivos. Entre eles, a distância entre os dois, que se viam apenas durante as visitas no presídio. Além disso, os filhos da ex-parlamentar não aprovavam a presença constante de Allan e torciam pelo fim do namoro. Segundo eles, o jovem "não passa de um aproveitador".

Ainda segundo a publicação, a banca de advogados de Flordelis também nunca foi a favor do relacionamento. A defesa da pastora atribui a sentença dela, em parte, à exposição exagerada do romance entre ela e Allan.

Allan Soares usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para mencionar o término. "Em respeito a todos os envolvidos, não vou me manifestar sobre essas mentiras”, escreveu ele.

CONDENAÇÃO DE FLORDELIS

A ex-deputada Flordelis, presa desde o dia 13 de agosto de 2021, foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. O julgamento foi encerrado.

Anderson do Carmo foi executado a tiros na casa da família em 2019 e Flordelis foi denunciada como mandante do assassinato. O Tribunal do Júri julgou a ex-deputada e sua filha biológica Simone dos Santos como culpadas por orquestrarem a morte do pastor.