Presa, Flordelis ganha homenagem de namorado em post: 'te ver uma vez na semana é pouco'

O namorado da ex-deputada federal Flordelis fez uma declaração à companheira nesta sexta-feira (22), em seu perfil no Instagram.

Allan Soares compartilhou uma foto ao lado da pastora. “Te ver uma vez na semana é pouco. Saudades de tudo com você, meu amor. Volta logo! Te amo”, escreveu.

A ex-deputada está presa na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro. O presídio permite visitas semanais aos internos.

Legenda: Allan Soares revelou que vê Flordelis uma vez por semana Foto: Reprodução/Instagram

A pastora foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do marido, Anderson do Carmo. Em agosto, a Justiça negou pedido de habeas corpus da defesa da ex-parlamentar.

A ex-deputada solicitou oficialmente, em junho, autorização para se casar com Allan. Segundo reportado pelo uol, ela aguarda aprovação da Secretaria de Administação Penitenciária.

CONDENAÇÃO DE FLORDELIS

Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo que ocorreu em 2019. O julgamento foi encerrado em 13 de novembro de 2022.

Anderson do Carmo foi executado a tiros na casa da família e Flordelis foi denunciada como mandante do assassinato. O Tribunal do Júri julgou a ex-deputada e sua filha biológica Simone dos Santos como culpadas por orquestrarem a morte do pastor.