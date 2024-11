Mansão da família de Paulo Maluf é invadida por criminosos disfarçados de agentes da PF em SP

A mansão de um familiar do político Paulo Maluf foi invadida por criminosos vestidos de agentes da Polícia Federal (PF), no início da tarde desta sexta-feira (22), no Morumbi, em São Paulo.

A Polícia Militar de SP confirmou que a ocorrência aconteceu na rua Lourenço de Almeida Prado, que fica no bairro da zona Sul paulista. A mansão pertence a Otávio Maluf, um dos filhos do ex-governador, que não estava no imóvel, conforme divulgado pela CNN Brasil.

Durante o assalto, os indivíduos teriam feito quatro reféns, sendo um deles a nora de Maluf. As vítimas teriam sido amarradas, mas ninguém ficou ferido.

Informações preliminares apontam, ainda, que o grupo criminoso teria conseguido fugir, levando alguns objetos da residência, como joias da família.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ainda não divulgou outros detalhes da ocorrência.