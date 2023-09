Briga em padaria gera confusão generalizada após pai e filho discutirem com bacharel de Direito

Pai e filho conversavam em uma padaria, na zona oeste de São Paulo, quando um homem, bacharel em Direito, começou uma discussão após os dois comentarem sobre um advogado. O homem teria disparado contra o filho, o que culminou com uma confusão generalizada, que resultou na sua própria morte, na manhã dessa quinta-feira (21).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o pai relatou que estava conversando com o filho quando o bacharel se aproximou da dupla, envolvendo-se no diálogo.

O suspeito, então, teria ameaçado pai e filho e atirado contra o mais novo, que foi levado para uma unidade de saúde, onde permaneceu internado.

Durante a confusão, o bacharel teria quebrado uma porta de vidro do local, sendo atingido no pescoço por um estilhaço. Apesar do ferimento, o homem conseguiu ir até seu carro e fugir. A tentativa de fuga, no entanto, não foi bem-sucedida e o suspeito acabou batendo em outro veículo.

Ao ver o acidente, um enfermeiro, que passava pelo local, foi até o automóvel para socorrer o bacharel, mas acabou sendo atropelado por uma motorista. Para a polícia, a mulher disse ter pensado que a situação tratava-se de um assalto e, na pressa para escapar, atingiu o profissional de saúde.

Apesar do impacto, o enfermeiro só teve ferimentos leves e decidiu não representar criminalmente contra a motorista.

Ainda segundo a SSP-SP, o bacharel, que tinha 46 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

VERSÕES CONFLITANTES

Durante a investigação do caso, agentes da corporação analisaram imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que colocavam em xeque a versão contada pelo pai.

Nos registros, os policiais verificaram que foi o rapaz baleado quem iniciou as agressões, ao contrário do que seu pai havia afirmado. É somente após a ação que o bacharel aparece sacando a arma e atirando.

Além disso, as imagens ainda mostraram que o atirador foi esfaqueado pelo pai. Assim, o homem, de 61 anos, foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

O caso foi registrado pelo 89º DP, que solicitou perícia do local.