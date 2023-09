Jovem sofre acidente ao tentar levantar barra em treino e vídeo viraliza: 'se postei, é porque tô viva'

Uma jovem chamou a atenção da internet ao compartilhar momento em que sofre acidente durante treino de Crossfit. Apesar de ter sido publicado em julho, o registro viralizou nesta semana após diversos usuários se impressionarem com as imagens.

Assuntos relacionados

Compartilhado no TikTok, o vídeo mostra Rafaella Piaz tentando realizar um movimento chamado “snatch”, em que levanta uma barra acima da cabeça com peso de 65 kg. A atividade, no entanto, não sai como o planejado, e o peso acaba escorregando sobre o pescoço da jovem, que cai no piso emborrachado.

No fim do registro, é possível observar Rafaella se levantando do chão com uma expressão surpresa, enquanto pessoas se aproximam para conter a barra, que sai rolando.

Apesar do susto, a jovem parece não se ter machucado e, na legenda do vídeo, deixa claro ter reagido ao episódio com bom-humor. “O primeiro acidente no snatch, a gente não esquece. 65 kg caindo na minha cabeça! Se postei, é porque tô viva”, escreveu ela.

Famoso entre os praticantes de crossfit, o movimento consiste, basicamente, em levantar uma barra do chão e levá-la até a altura da cabeça. Apesar de parecer simples, a atividade tem uma das execuções mais difíceis da modalidade.

SEGUIDORES ASSUSTADOS

Com quase 250 mil curtidas, o vídeo recebeu inúmeros comentários de usuários assustados. “Que perigo! Me deu até um negócio aqui, moça!”, afirmou um dos perfis.

Outras pessoas, porém, conseguiram brincar com a situação: “Gente, que perigo! Mas você caiu lindamente, isso que importa… claro que você estar bem também”.

Respondendo aos comentários, Rafaella confirmou que está bem e explicou o que pode provocado o acidente.

“Não faço nada sem técnica. Eu faço LPO [Levantamento de Peso Olímpico] tem dois anos e nunca tinha acontecido nada do tipo. Eu fiz com 65 kg e encaixo direitinho lá embaixo, era só subir. Mas eu não travei o cotovelo e por isso veio para minha cabeça. Está tudo bem e eu treinei de novo no mesmo dia”, disse ela.