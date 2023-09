Estudante de 19 anos morre ao se engasgar com lanche no Mato Grosso

A estudante Jeniffer da Silva Moreira, de 19 anos, morreu após se engasgar com comida e sofrer uma parada cardíaca. O óbito ocorreu na última segunda-feira (18), no município de Alta Floresta, Interior de Cuiabá. A jovem cursava o segundo semestre de Direito na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

Conforme o g1, ela chegou a dar entrada no Hospital Regional de Alta Floresta, no domingo (17), mas sofreu uma parada cardíaca e morreu no dia seguinte. A Unemat decretou luto de três dias, suspendeu as atividades no campus Alta Floresta e lamentou a morte da jovem.

Jeniffer deixou o noivo, a mãe e duas irmãs. “Estávamos juntando dinheiro e até já tínhamos escolhido um local (para o casamento)”, disse o companheiro da jovem, Victor Farias, de 23 anos.

Acidente com comida

Segundo Victor, o acidente aconteceu após saírem da igreja. A família da jovem parou em uma lanchonete, e ao comer a refeição, ela se engasgou.

"A mãe dela logo percebeu e fez os primeiros socorros, mas quanto mais ela tentava respirar, acredito que ela entalava mais ainda. Tampou todas as vias respiratórias dela”, detalhou o noivo.

Os parentes levaram Jeniffer para o hospital, mas por conta da distância, demoraram um pouco para chegar. “Foram cerca de oito minutos até chegarem no hospital”, acrescentou.

Na unidade de saúde, ela foi internada, mas sofreu a parada cardíaca e morreu na segunda.