Empresário acusado de matar estudante de medicina cearense tem júri adiado para novembro

O julgamento do empresário Johannes Dudeck, acusado de matar e estuprar a estudante cearense de medicina Mariana Thomaz, em João Pessoa, na Paraíba, foi adiado para 9 de novembro. Os crimes de feminicídio e estupro foram cometidos em março de 2022. Informações são do g1.

O júri popular estava programado para ocorrer nesta quarta-feira (20), no Fórum Criminal de João Pessoa. No entanto, segundo o g1, o juiz Antônio Gonçalves Ribeiro afirmou que foi necessário adiar a sessão porque a defesa do acusado apresentou um atestado médico e não poderá comparecer.

Assuntos relacionados

Lembre o caso

A cearense Mariana Thomaz, de 25 anos, foi encontrada morta, com sinais de estrangulamento, em um apartamento na orla do Cabo Branco, em João Pessoa, em março do ano passado. À época, a Polícia Civil prendeu preventivamente Johannes Dudeck, namorado da vítima, pela suspeita de ter cometido o crime.

Legenda: Mariana era cearense e estudava medicina em uma universidade na Paraíba Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foi Johannes quem telefonou para a Polícia para alegar que Mariana estava sofrendo convulsões. Contudo, no local, os investigadores observaram sinais de esganadura na vítima, o que, depois, foi confirmado em exame. Também foi constatado que a jovem foi estuprada.

Mariana foi velada e sepultada em Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará.