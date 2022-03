MPPB denuncia Johannes Dudeck por estupro e feminicídio de estudante de Medicina cearense

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) ofereceu nesta segunda-feira (28) uma denúncia por feminicídio e estupro contra o empresário Johannes Dudeck. Ele está preso desde o dia 12 de março pela morte da estudante cearense Mariana Thomaz. As informações são do G1.

Johannes Dudeck, de 34 anos, foi indiciado na última quarta-feira (23). Os crimes de feminicídio e estupro foram indicados no relatório final do inquérito, conforme informações do laudo tanatoscópico do Instituto de Polícia Científica (IPC), exame feito para comprovar a existência de violência sexual.

As relações sexuais de natureza agressiva já haviam sido atestadas no laudo cadavérico divulgado anteriormente. No entanto, as investigações esperaram resultados mais detalhados para cravar a presença ou ausência de consenso.

O Ministério Público da Paraíba não pode fornecer mais informações sobre o caso, já que o processo corre em segredo de justiça.

Morta por asfixia

Mariana Thomaz, de 25 anos, foi encontrada morta em 12 de março, após a polícia receber uma ligação do suspeito, informando que ela estava tendo convulsões. O atestado de óbito apontou que Mariana foi morta por asfixia mecânica por esganadura.

A jovem, de 25 anos, era natural do Ceará e estava na Paraíba para cursar faculdade de Medicina. Johannes Dudeck foi preso ainda no dia 12 de março e, na segunda-feira (14), foi transferido para o Presídio Especial do Valentina, na capital paraibana.