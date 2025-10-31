Diário do Nordeste
Imagem mostra campus do IFPB

Papo Carreira

Edital IFPB é publicado com 53 vagas e salários de até R$ 4,9 mil; veja detalhes

Interessados poderão se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro

Renato Bezerra 01 de Outubro de 2025
Imagem da aeronave que levava o prefeito de João Pessoa e precisou fazer pouso de emergência

Paraíba

Avião com prefeito de João Pessoa tem pane e faz pouso de emergência na Paraíba

Cícero Lucena e assessores voltaram de agenda no interior do estado

Redação 28 de Setembro de 2025
Vista de uma piscina e do mar ao fundo

Negócios

Rede Accor negocia primeira conversão de hotel no Ceará

Negociações estão avançadas, segundo o diretor da companhia

Paloma Vargas 23 de Setembro de 2025
montagem de fotos de Hytalo Santos e o marido Euro em presídio

País

Justiça deve julgar habeas corpus de Hytalo Santos e do marido na terça-feira (23)

A defesa deles alega que "muitos pedidos" pela liberdade de Hytalo e Euro foram protocolados na Justiça

Redação 18 de Setembro de 2025
Foto de Hytalo Santos para matéria sobre prisão para onde influenciador foi transferido

Zoeira

Cadeia onde Hytalo Santos está preso já recebeu recomendação de fechamento por superlotação

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2011, recomendou o fechamento da prisão por problemas de superlotação e de infraestrutura

Redação 26 de Agosto de 2025
Foto de Hytalo Santos e o marido Israel sendo presos

Zoeira

Hytalo Santos e o marido serão transferidos de SP para prisão em João Pessoa

Casal está preso por exploração sexual de menores nas redes sociais, trabalho infantil e tráfico de pessoas

Redação 26 de Agosto de 2025
Foto que contém a fachada do aeroporto de Juazeiro do Norte

Opinião

Aeroporto de Juazeiro do Norte volta a ser o 3º mais movimentado do interior do Nordeste; veja ranking

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 23 de Agosto de 2025
foto de Hytalo Santos e do marido, Euro

País

Justiça autoriza bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e do marido

Medida visa garantir o futuro pagamento de indenização por dano moral coletivo e medidas de reparação e assistência às vítimas

Redação 20 de Agosto de 2025
Hytalo Santos e o marido Euro transferidos de presídio

País

Hytalo Santos e o marido são transferidos para o presídio de Pinheiros, em São Paulo

Casal de influenciadores foi preso na sexta-feira (15)

Redação 18 de Agosto de 2025
Mansão de influenciador Hytalo Santos, em João Pessoa (PB)

Zoeira

Em mansão de Hytalo Santos, adolescentes bebiam, faltavam aulas e uma delas até engravidou na casa

Em depoimento ao Ministério Público, uma ex-funcionária declarou que os ambientes da casa eram sujos

Redação 18 de Agosto de 2025
