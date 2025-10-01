Diário do Nordeste
Edital IFPB é publicado com 53 vagas e salários de até R$ 4,9 mil; veja detalhes

Interessados poderão se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 12:18)
Papo Carreira
Imagem mostra campus do IFPB
Legenda: As vagas são para cargos de nível médio, técnico e superior
Foto: Divulgação IFPB

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) divulgou edital de concurso público com 53 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (1º). 

As remunerações variam entre R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, a depender do cargo escolhido, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.

Conforme o edital, 25% das vagas são reservadas para pessoas negras, 3% para indígenas, e 2% para quilombolas. 

>> Veja edital completo

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro, pelo site do Instituto AOCP, banca responsável pelo certame. 

A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150, mas podem solicitar isenção de pagamento os doadores de medula óssea e os inscritos no CadÚnico. O prazo de solicitação é de 9h de 9 de outubro às 16h de 10 de outubro. 

Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 7 de dezembro. A divulgação do resultado final está previsto para 14 de abril de 2026. 

Renato Bezerra
