Edital IFPB é publicado com 53 vagas e salários de até R$ 4,9 mil; veja detalhes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) divulgou edital de concurso público com 53 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (1º).

As remunerações variam entre R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, a depender do cargo escolhido, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.

Conforme o edital, 25% das vagas são reservadas para pessoas negras, 3% para indígenas, e 2% para quilombolas.

>> Veja edital completo

Veja também Papo Carreira Petrobras abre mais de 700 vagas para jovem aprendiz; veja cidades Papo Carreira Prefeitura de Ipaumirim abre concurso público com 225 vagas; veja detalhes

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro, pelo site do Instituto AOCP, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150, mas podem solicitar isenção de pagamento os doadores de medula óssea e os inscritos no CadÚnico. O prazo de solicitação é de 9h de 9 de outubro às 16h de 10 de outubro.

Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 7 de dezembro. A divulgação do resultado final está previsto para 14 de abril de 2026.