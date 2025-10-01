Edital IFPB é publicado com 53 vagas e salários de até R$ 4,9 mil; veja detalhes
Interessados poderão se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) divulgou edital de concurso público com 53 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (1º).
As remunerações variam entre R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, a depender do cargo escolhido, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.
Conforme o edital, 25% das vagas são reservadas para pessoas negras, 3% para indígenas, e 2% para quilombolas.
Como se inscrever?
Os interessados podem se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro, pelo site do Instituto AOCP, banca responsável pelo certame.
A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150, mas podem solicitar isenção de pagamento os doadores de medula óssea e os inscritos no CadÚnico. O prazo de solicitação é de 9h de 9 de outubro às 16h de 10 de outubro.
Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 7 de dezembro. A divulgação do resultado final está previsto para 14 de abril de 2026.