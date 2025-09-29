Petrobras abre mais de 700 vagas para jovem aprendiz; veja cidades

A Petrobras anunciou a abertura de mais de 700 vagas para o Programa Jovem Aprendiz, com as oportunidades distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal. Segundo a estatal, a iniciativa promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional.

Para concorrer é preciso ter, na data de inscrição, idade mínima de 14 anos e máxima de 21 anos e 7 meses. Para pessoas com deficiência, no entanto, não há limite de idade máxima. Candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio devem comprovar matrícula e frequência à escola.

O programa terá duração de 21 meses, oferecendo cursos de aprendizagem profissional básica e cursos técnicos em parceria com o Senai. Nesta edição, são ofertados 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico.

Vagas reservadas

O processo seletivo reserva 30% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, 20% de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil e/ou trabalho análogo à escravidão, e 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional ou cumprimento de medida socioeducativa.

As oportunidades estão distribuídas nos seguintes municípios:

Manaus (AM)

Salvador (BA)

Fortaleza (CE)

Linhares, Vitória (ES)

Betim, Juiz de Fora (MG)

Recife (PE)

Curitiba (PR)

Natal (RN)

Canoas (RS)

Aracaju (SE)

Cubatão, Mauá, Paulínia, Santos e São José dos Campos (SP)

Duque de Caxias, Macaé, Rio de Janeiro e São Gonçalo (RJ)

Brasília (DF)

Três Lagoas (MS)

Do total de vagas anunciadas, 17 são para Fortaleza. Os selecionados na capital cearense receberão aprendizagem profissional de eletricista industrial no Senai da Barra do Ceará.

>> Veja edital completo

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 6 a 12 de outubro, exclusivamente no site do programa. No ato de inscrição, o candidato deverá informar a vaga específica para a qual deseja concorrer.

O processo seletivo será por soma de pontos, com base no perfil social e estudantil de cada candidato.

Os selecionados terão jornada de aprendizagem de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e terão direito a carteira de trabalho assinada com salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia.