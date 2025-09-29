Diário do Nordeste
Petrobras abre mais de 700 vagas para jovem aprendiz; veja cidades

Os selecionados recebem salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º, férias e FGTS

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 12:02)
Papo Carreira
Imagem mostra aprendizes da Petrobras
Legenda: O programa terá duração de 21 meses, oferecendo cursos de aprendizagem profissional básica e cursos técnicos em parceria com o SENAI
Foto: Divulgação Agência Petrobras

A Petrobras anunciou a abertura de mais de 700 vagas para o Programa Jovem Aprendiz, com as oportunidades distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal. Segundo a estatal, a iniciativa promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional.

Para concorrer é preciso ter, na data de inscrição, idade mínima de 14 anos e máxima de 21 anos e 7 meses. Para pessoas com deficiência, no entanto, não há limite de idade máxima. Candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio devem comprovar matrícula e frequência à escola.  

O programa terá duração de 21 meses, oferecendo cursos de aprendizagem profissional básica e cursos técnicos em parceria com o Senai. Nesta edição, são ofertados 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico. 

Vagas reservadas

O processo seletivo reserva 30% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, 20% de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil e/ou trabalho análogo à escravidão, e 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional ou cumprimento de medida socioeducativa. 

As oportunidades estão distribuídas nos seguintes municípios:

  • Manaus (AM)
  • Salvador (BA)
  • Fortaleza (CE)
  • Linhares, Vitória (ES)
  • Betim, Juiz de Fora (MG)
  • Recife (PE)
  • Curitiba (PR)
  • Natal (RN)
  • Canoas (RS)
  • Aracaju (SE)
  • Cubatão, Mauá, Paulínia, Santos e São José dos Campos (SP)
  • Duque de Caxias, Macaé, Rio de Janeiro e São Gonçalo (RJ)
  • Brasília (DF)
  • Três Lagoas (MS)

Do total de vagas anunciadas, 17 são para Fortaleza. Os selecionados na capital cearense receberão aprendizagem profissional de eletricista industrial no Senai da Barra do Ceará. 

>> Veja edital completo

Como se inscrever? 

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 6 a 12 de outubro, exclusivamente no site do programa. No ato de inscrição, o candidato deverá informar a vaga específica para a qual deseja concorrer. 

O processo seletivo será por soma de pontos, com base no perfil social e estudantil de cada candidato. 

Os selecionados terão jornada de aprendizagem de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e terão direito a carteira de trabalho assinada com salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia.

