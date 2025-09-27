Prefeitura de Ipaumirim abre concurso público com 225 vagas; veja detalhes

A Prefeitura Municipal de Ipaumirim, no Centro-Sul cearense, abriu concurso público com 225 vagas, distribuídas em 46 áreas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.

Dentre as vagas, 75 são para preencher funções em aberto e 150 são para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.520 a R$ 8.308,36.

>> Clique e confira o edital completo.

O concurso contará com duas etapas, sendo:

Prova objetiva : de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos

: de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos Prova de títulos: de caráter classificatório para todos os cargos de nível superior

Como se inscrever?

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site da Universidade Patativa, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro (até às 23h59).

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito somente por meio de boleto bancário, variando a depender do nível de escolaridade. Confira:

Nível fundamental: R$ 80

Nível médio: R$ 120

Nível superior: R$ 150

No entanto, podem solicitar isenção: doadores de sangue ou medula óssea e pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico.

Lista das vagas disponíveis

As vagas disponíveis são:

Coveiro: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Cozinheiro: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Motorista Categoria B: 3 vagas e 6 de cadastro de reserva

Motorista Categoria D: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Pedreiro: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Vigia: 5 vagas e 10 de cadastro de reserva

Agente comunitário de saúde: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Agente de endemias: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Agente de trânsito: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Assistente administrativo: 5 vagas e 10 de cadastro de reserva

Atendente de farmácia: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Fiscal de obras: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Guarda civil municipal: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Secretário escolar: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Técnico em enfermagem: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Técnico em informática: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Técnico em saúde bucal: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Assistente social 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Auditor de controle interno: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

auditor tributário: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Bibliotecário: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Educador físico: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Enfermeiro: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Engenheiro agrônomo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Engenheiro ambiental: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Farmacêutico: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Fiscal de meio ambiente: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Fisioterapeuta: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Fonoaudiólogo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Médico: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Neuropsicopedagogo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Nutricionista: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Odontólogo: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Professor de educação infantil: 5 vagas e 10 de cadastro de reserva

Professor do AEE: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Professor Fundamental I - 1º ao 5º ano: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Professor Fundamental II - Ciências: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Professor Fundamental II - Educação Física: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Professor Fundamental II - Geografia: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Professor Fundamental II - História: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Professor Fundamental II - Inglês: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Professor Fundamental II - Língua Portuguesa: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Professor Fundamental II - Matemática: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Psicólogo: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva

Psicopedagogo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Terapeuta ocupacional: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Cronograma do concurso

Dentre as principais datas divulgadas no edital, estão: