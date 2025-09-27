Diário do Nordeste
Prefeitura de Ipaumirim abre concurso público com 225 vagas; veja detalhes

Inscrições começam neste sábado (27) e podem ser feitas até o dia 19 de outubro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
imagem ilustrativa que mostra a mãe de uma pessoa negra segurando uma caneta azul com uma prova
Legenda: Ao todo, são 225 vagas para diferentes áreas
Foto: Dmytro Zinkevych/Shutterstock

A Prefeitura Municipal de Ipaumirim, no Centro-Sul cearense, abriu concurso público com 225 vagas, distribuídas em 46 áreas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.

Dentre as vagas, 75 são para preencher funções em aberto e 150 são para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.520 a R$ 8.308,36.

>> Clique e confira o edital completo.

O concurso contará com duas etapas, sendo:

  • Prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos
  • Prova de títulos: de caráter classificatório para todos os cargos de nível superior

Como se inscrever?

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site da Universidade Patativa, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro (até às 23h59).

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito somente por meio de boleto bancário, variando a depender do nível de escolaridade. Confira: 

  • Nível fundamental: R$ 80
  • Nível médio: R$ 120
  • Nível superior: R$ 150 

No entanto, podem solicitar isenção: doadores de sangue ou medula óssea e pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico.

Lista das vagas disponíveis

As vagas disponíveis são:

  • Coveiro: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Cozinheiro: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Motorista Categoria B: 3 vagas e 6 de cadastro de reserva
  • Motorista Categoria D: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Pedreiro: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Vigia: 5 vagas e 10 de cadastro de reserva
  • Agente comunitário de saúde: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Agente de endemias: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Agente de trânsito: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Assistente administrativo: 5 vagas e 10 de cadastro de reserva
  • Atendente de farmácia: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Fiscal de obras: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Guarda civil municipal: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Secretário escolar: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Técnico em enfermagem: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Técnico em informática: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Técnico em saúde bucal: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Assistente social 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Auditor de controle interno: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • auditor tributário: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Bibliotecário: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Educador físico: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Enfermeiro: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Engenheiro agrônomo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Engenheiro ambiental: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Farmacêutico: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Fiscal de meio ambiente: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Fisioterapeuta: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Fonoaudiólogo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Médico: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Neuropsicopedagogo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Nutricionista: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Odontólogo: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Professor de educação infantil: 5 vagas e 10 de cadastro de reserva
  • Professor do AEE: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Professor Fundamental I - 1º ao 5º ano: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Professor Fundamental II - Ciências: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Professor Fundamental II - Educação Física: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Professor Fundamental II - Geografia: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Professor Fundamental II - História: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Professor Fundamental II - Inglês: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Professor Fundamental II - Língua Portuguesa: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Professor Fundamental II - Matemática: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Psicólogo: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
  • Psicopedagogo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
  • Terapeuta ocupacional: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Cronograma do concurso

Dentre as principais datas divulgadas no edital, estão: 

  • Solicitação de isenção: 25 e 26/09
  • Inscrição do concurso: 27/09 a 19/10
  • Resultado dos pedidos de isenção: 17/10
  • Divulgação do cartão de identificação do candidato e do local de prova: 19/11
  • Aplicação das provas objetivas: 23/11
  • Resultado das provas objetivas: 15/12
  • Prova de títulos: 29 e 30/12
  • Resultado da prova de títulos: 12/01/2026
  • Resultado final do concurso: 05/02/2026 
