Prefeitura de Ipaumirim abre concurso público com 225 vagas; veja detalhes
Inscrições começam neste sábado (27) e podem ser feitas até o dia 19 de outubro
A Prefeitura Municipal de Ipaumirim, no Centro-Sul cearense, abriu concurso público com 225 vagas, distribuídas em 46 áreas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre as vagas, 75 são para preencher funções em aberto e 150 são para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.520 a R$ 8.308,36.
>> Clique e confira o edital completo.
O concurso contará com duas etapas, sendo:
- Prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos
- Prova de títulos: de caráter classificatório para todos os cargos de nível superior
Como se inscrever?
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site da Universidade Patativa, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro (até às 23h59).
O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito somente por meio de boleto bancário, variando a depender do nível de escolaridade. Confira:
- Nível fundamental: R$ 80
- Nível médio: R$ 120
- Nível superior: R$ 150
No entanto, podem solicitar isenção: doadores de sangue ou medula óssea e pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico.
Lista das vagas disponíveis
As vagas disponíveis são:
- Coveiro: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Cozinheiro: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Motorista Categoria B: 3 vagas e 6 de cadastro de reserva
- Motorista Categoria D: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Pedreiro: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Vigia: 5 vagas e 10 de cadastro de reserva
- Agente comunitário de saúde: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Agente de endemias: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Agente de trânsito: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Assistente administrativo: 5 vagas e 10 de cadastro de reserva
- Atendente de farmácia: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Fiscal de obras: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Guarda civil municipal: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Secretário escolar: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Técnico em enfermagem: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Técnico em informática: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Técnico em saúde bucal: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Assistente social 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Auditor de controle interno: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- auditor tributário: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Bibliotecário: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Educador físico: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Enfermeiro: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Engenheiro agrônomo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Engenheiro ambiental: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Farmacêutico: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Fiscal de meio ambiente: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Fisioterapeuta: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Fonoaudiólogo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Médico: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Neuropsicopedagogo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Nutricionista: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Odontólogo: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Professor de educação infantil: 5 vagas e 10 de cadastro de reserva
- Professor do AEE: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Professor Fundamental I - 1º ao 5º ano: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Professor Fundamental II - Ciências: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Professor Fundamental II - Educação Física: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Professor Fundamental II - Geografia: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Professor Fundamental II - História: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Professor Fundamental II - Inglês: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Professor Fundamental II - Língua Portuguesa: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Professor Fundamental II - Matemática: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Psicólogo: 2 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Psicopedagogo: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Terapeuta ocupacional: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
Cronograma do concurso
Dentre as principais datas divulgadas no edital, estão:
- Solicitação de isenção: 25 e 26/09
- Inscrição do concurso: 27/09 a 19/10
- Resultado dos pedidos de isenção: 17/10
- Divulgação do cartão de identificação do candidato e do local de prova: 19/11
- Aplicação das provas objetivas: 23/11
- Resultado das provas objetivas: 15/12
- Prova de títulos: 29 e 30/12
- Resultado da prova de títulos: 12/01/2026
- Resultado final do concurso: 05/02/2026