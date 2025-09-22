Veja como consultar o local de prova do CNU 2025

Os cartões de confirmação com os locais de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) já estão disponíveis para consulta.

O documento foi liberado nesta segunda-feira (22) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.

Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o cartão informa o endereço de realização da prova, sala, número de inscrição, além de dados sobre atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

Legenda: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos recomenda que os inscritos levem o documento impresso. Foto: Tania Rêgo / Agência Brasil.

Como acessar o cartão de confirmação

O candidato pode consultar o local de prova na página oficial da FGV, utilizando os dados da conta gov.br. Veja o passo a passo:

Acesse o site inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br Faça login com os dados da conta gov.br Clique em Área do Candidato Localize e baixe o cartão de confirmação

Embora não seja obrigatório apresentar o cartão no dia da prova, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos recomenda que os inscritos levem o documento impresso ou em versão digital para evitar imprevistos.

Se houver erro nas informações, o candidato deve entrar em contato com a FGV para solicitar correção.

Veja também Papo Carreira CNU 2025: Ceará é o terceiro estado no Nordeste com mais inscrições no 'Enem dos Concursos' Papo Carreira CNU 2025: resultado de pedido de cotas e de atendimento especial é divulgado; veja como consultar

Calendário do CNU 2025