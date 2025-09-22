Veja como consultar o local de prova do CNU 2025
Concurso Nacional Unificado acontece em outubro
Os cartões de confirmação com os locais de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) já estão disponíveis para consulta.
O documento foi liberado nesta segunda-feira (22) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.
Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o cartão informa o endereço de realização da prova, sala, número de inscrição, além de dados sobre atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.
Como acessar o cartão de confirmação
O candidato pode consultar o local de prova na página oficial da FGV, utilizando os dados da conta gov.br. Veja o passo a passo:
- Acesse o site inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br
- Faça login com os dados da conta gov.br
- Clique em Área do Candidato
- Localize e baixe o cartão de confirmação
Embora não seja obrigatório apresentar o cartão no dia da prova, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos recomenda que os inscritos levem o documento impresso ou em versão digital para evitar imprevistos.
Se houver erro nas informações, o candidato deve entrar em contato com a FGV para solicitar correção.
Veja também
Calendário do CNU 2025
- Prova objetiva: 5/10/2025
- Divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025
- Envio de títulos: 13 a 19/11/2025
- Procedimento de confirmação de cotas: 30/11 a 8/12/2025
- Prova discursiva: 7/12/2025
- Divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026