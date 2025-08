CNU 2025: Ceará é o terceiro estado no Nordeste com mais inscrições no 'Enem dos Concursos'

O governo federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), divulgou dados sobre o número total de inscritos na segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). Conhecido como o 'Enem dos Concursos', o certame registrou 761.528 inscrições, com pessoas inscritas de todos os estados brasileiros, de 4.951 municípios.

No ranking, o Ceará foi o 3º estado do Nordeste com mais candidatos, confirmando 27.605 inscritos. A Bahia lidera as inscrições com 65.602 concorrentes, seguida de Pernambuco, com 38.280. Já no levantamento considerando todos os estados, o Ceará aparece em 9º lugar. (Confira lista completa abaixo)

O Rio de Janeiro tem o maior número de inscritos para o CNU 2025, com 108.838 inscritos, 14,2% de um total de 761.528 inscrições confirmadas. O Distrito Federal (102.940) e São Paulo (77.682) aparecem na sequência. Já o estado com menos inscritos foi o Acre, com 4.101.

Ainda conforme o levantamento do governo federal, as regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

Menos inscritos que a primeira edição

Esse número inferior se comparado à primeira edição do CNU, que teve 2.114.145 candidatos inscritos — destes, somente 970.037 candidatos realizaram a prova (abstenção de 54,12%).

Nesta segunda edição, o perfil de vagas difere da primeira, tanto em habilidades exigidas, como nos níveis salariais.

Em relação à participação por gênero, as mulheres representam 60% do total de inscritos, demonstrando um aumento em relação à edição anterior, que foi de 56,2%. Desta vez, foram implementadas medidas específicas para incentivar a participação feminina no certame.

Confira número de inscritos por estado

RJ: 108.838

DF: 102.940

SP: 77.682

BA: 65.602

MG: 51.142

PE: 38.280

PA: 35.957

GO: 27.781

CE: 27.605

MA: 25.253

RS: 18.849

PR: 18.678

PI: 17.671

AM: 17.493

RN: 17.202

PB: 14.955

SE: 12.357

MT: 12.216

SC: 11.206

AL: 10.511

ES: 10.176

RO: 8.051

MS: 7.933

TO: 7.456

AP: 6.760

RR: 4.833

AC: 4.101

Vagas disponíveis para o Ceará

A segunda edição do CNU oferece três cargos com local de exercício no Ceará. O Comando do Exército (C.EX), no Ministério da Defesa, oferece 30 vagas para Enfermeiro e 10 para Médico. Conforme o edital, os selecionados poderão atuar em Fortaleza.

Já a Agência Nacional de Mineração (ANM) oferece oito vagas em Técnico em Atividades de Mineração para o Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte ou Maranhão.

Cronograma completo do CNU 2025