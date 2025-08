CNU 2025: faltando 2 meses para a prova, veja pontos de atenção do edital

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o Enem dos Concursos, começa a ser aplicado em todo o Brasil no dia 05 de outubro de 2025. Ao todo, o certame oferece 3.652 vagas distribuídas em 36 órgãos federais.

Durante a fase de preparação para as provas, e faltando um pouco menos de dois meses para a primeira etapa do certame, os inscritos devem estar atentos a todos os tópicos do edital.

Pontos de atenção do edital

Diferentemente da edição anterior, os nove eixos temáticos do CNU 2025 não têm edital próprio. Todos seguem as orientações publicadas no documento único. Veja os principais pontos de atenção:

Etapas do concurso: as provas do CNU 2025 serão aplicadas em duas etapas, sendo a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro. O certame ainda contará com avaliação de títulos, e outros procedimentos específicos para alguns cargos, ou para vagas reservadas. Provas e horários: O primeiro dia de provas, em 5 de outubro, será dedicado somente às provas objetivas, que serão aplicadas para todos os inscritos de 13h às 18h. Já no segundo dia, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas, para os candidatos habilitados na 1ª fase. Formato das provas objetivas: A avaliação objetiva consistirá em questões de múltipla escolha contendo 5 alternativas cada e apenas 1 uma resposta correta. Para os cargos de nível superior, a prova será composta por 90 questões, sendo 30 questões de Conhecimentos Gerais e 60 questões de Conhecimentos Específicos. Para os cargos de nível intermediário, a prova será composta por 68 questões, sendo 20 questões de Conhecimentos Gerais e 48 questões de Conhecimentos Específicos. Formato das provas discursivas: para os cargos de nível superior, a prova discursiva será composta por 2 questões, valendo 22,5 pontos cada, podendo totalizar 45 pontos. Já para os cargos de nível intermediário, a prova será composta por uma redação em formato dissertativo-argumentativo e poderá totalizar 30 pontos. As provas deverão ser respondidas em até 30 linhas para cada uma das questões, ou para a redação. Envio dos títulos: O envio dos títulos para os cargos que exigem devem ser feitos de 13 a 19 de novembro. Os documentos devem ser enviados nos formatos JPG, JPEG, PNG e PDF, cujo tamanho não exceda 5 MB. Acompanhamento de informações: toda comunicação oficial referente ao CNU 2025 é feita pela Fundação Getúlio Vargas, no site https://conhecimento.fgv.br/cpnu2

Vagas do CNU no Ceará

A segunda edição do CNU oferece três cargos com local de exercício no Ceará. O Comando do Exército (C.EX), no Ministério da Defesa, oferece 30 vagas para Enfermeiro e 10 para Médico. Conforme o edital, os selecionados poderão atuar em Fortaleza.

Já a Agência Nacional de Mineração (ANM) oferece oito vagas em Técnico em Atividades de Mineração para o Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte ou Maranhão.

Interessados podem realizar a prova em oito municípios do Estado: Caucaia, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral.

Vagas de nível médio

A segunda edição do CNU oferece 508 vagas para quem concluiu o Ensino Médio, com ou sem formação técnica adicional. Do total, 168 vagas estão distribuídas no bloco temático 8, destinados ao Ministério da Saúde ou ao Hospital das Forças Armadas (HFA).

As outras 340 vagas são do bloco temático 9, para mais de 40 cargos vinculados a Agências Reguladoras nacionais. Os postos estão ligados a setores considerados essenciais da sociedade, como infraestrutura, transportes, energia, comunicações, saúde, cultura e mineração.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, as vagas contemplam candidatos com escolaridade intermediária, ou seja, aqueles que possuam diploma de ensino médio ou que tenham seguido os estudos se especializando em áreas técnicas.

Cronograma completo do CNU 2025