Cearenses interessados em participar do Concurso Público Nacional Unificado 2025 (CNPU) poderão realizar a prova em oito municípios do Estado. Segundo o edital do certame, as provas serão aplicadas em: Caucaia, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral.

Ao todo, o concurso oferece 3.652 vagas para todo o Brasil. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de julho por meio da página do candidato, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora

É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 70. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção do pagamento no período até essa terça-feira (8).

>>> Edital completo do CNU 2025

Veja as vagas disponíveis para o Ceará

A segunda edição do CNU oferece três cargos com local de exercício no Ceará. O Comando do Exército (C.EX), no Ministério da Defesa, oferece 30 vagas para Enfermeiro e 10 para Médico. Conforme o edital, os selecionados poderão atuar em Fortaleza.

Já a Agência Nacional de Mineração (ANM) oferece oito vagas em Técnico em Atividades de Mineração para o Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte ou Maranhão.

Os salários dessas oportunidades são divididos da seguinte maneira:

Órgão Cargo Remuneração Comando do Exército (C.EX) Enfermeiro Até R$ 6.818,69 Comando do Exército (C.EX) Médico (20h) Até R$ 5.346,69 Agência Nacional de Mineração (ANM) Técnico em Atividades de Mineração R$ 8.053,32

Veja também Papo Carreira Que horas sai o resultado do Prouni 2025.2? Primeira chamada é divulgada nesta segunda (7) Papo Carreira Prefeitura de Apuiarés atende recomendação do MP e homologa concurso para Guarda Municipal

Passo a passo de como se inscrever no CNU

Após acessar a página do participante com uma conta Gov.Br (bronze, prata ou ouro), o indivíduo deve:

indicar o Bloco Temático que deseja concorrer;

escolher cargos e especialidades, entre as opções ofertadas no Bloco Temático;

informar a ordem de preferência de ocupação dos cargos;

detalhar a cidade de realização das provas.

Por fim, o candidato terá que preencher um questionário socioeconômico e realizar o pagamento da taxa de inscrição.

Novidades da segunda edição

Nesta edição do concurso, entre as novidades anunciadas pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, estão a implementação uma política de cotas e uma nova reserva de vagas para garantir que as mulheres ocupem, no mínimo, 50% das vagas na segunda fase

Diferentemente da edição anterior, os nove eixos temáticos desta edição não terão edital próprio. Todos seguirão as orientações publicadas no documento único.

O CPNU deste ano também vai permitir que o candidato faça uma inscrição única, escolhendo o bloco temático e as preferências entre os cargos ofertados. A disputa ocorre dentro do bloco escolhido.

Cronograma do CNU 2025

Inscrições: até 20/7/2025 (pagamento até 21/7)

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 2 a 8/7/2025

Prova objetiva: 5/10/2025, das 13h às 18h

Convocação para prova discursiva: 12/11/2025

Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12/11/2025

Envio de títulos: de 13 a 19/11/2025

Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7/12/2025

Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17/12/2025

Divulgação da 1ª lista de classificação: 30/1/2026

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari