O resultado da primeira chamada para as bolsas do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2025 será divulgado nesta segunda-feira (7). Ao todo, a iniciativa oferta 211.202 bolsas, sendo 7.596 no Ceará.

O edital da seleção não informou o horário da publicação, mas detalha que a lista de pré-selecionados estará disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e no site das instituições para as quais o candidato efetuou a inscrição.

Para garantir a bolsa de estudo, o convocado deve entregar a documentação exigida à universidade para qual foi selecionado, visando comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição, e eventual participação em processo seletivo próprio da instituição.

O prazo para envio dos documentos, por meio virtual ou presencial, começa nesta segunda-feira e segue até o próximo dia 18.

A instituição de ensino deverá disponibilizar, em páginas na internet, campo específico para o encaminhamento. Caso não seja possível, informará colaboradores para receberem a documentação nos locais de oferta de curso em que houver candidatos selecionados, nos horários de funcionamento da instituição.

Quem não for aprovado nesta primeira chamada pode solicitar entrar na lista de espera nos dias 18 e 19. O resultado desse processo sairá no dia 22.

Ordem de classificação

Segundo o edital do Prouni 2025.2, a classificação dos convocados observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição, por curso, turno, local de oferta e instituição.

Dentro de cada modalidade, deverá ser obedecida a ordem decrescente das notas e priorizada a seguinte ordem:

Professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica, se for o caso e se houver inscritos nessa situação;

Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.

Quem tem direito ao Prouni

Para participar é necessário ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2024 ou 2023 —, e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e nota superior a zero na redação.

É válido ressaltar que, para fins de classificação e eventual pré-seleção, o sistema utiliza a edição do Enem na qual o estudante obteve a melhor média.

Para ter direito à bolsa integral, o limite da renda exigida é de até 1,5 salário mínimo de renda familiar bruta mensal per capita; já para a bolsa parcial, é de até três salários mínimos de renda familiar bruta mensal por pessoa da família.