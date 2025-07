Inscrições para concurso em Missão Velha (CE) são reabertas com salários de até R$ 6 mil

O Instituto Consulpam reabriu, na última terça-feira (2), as inscrições do concurso público da Prefeitura de Missão Velha, no Interior do Ceará.

O certame havia sido suspenso temporariamente por determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), em setembro de 2024, para esclarecimentos sobre o procedimento de inscrições.

Em janeiro deste ano, o certame foi retomado oficialmente, conforme documento divulgado pela banca organizadora.

Conforme o edital, são ofertadas 162 vagas imediatas e 609 para cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.412,00 e R$ 6.694,33.

Novo cronograma

Com a reabertura das inscrições, os interessados podem se inscrever até o dia 1º de agosto, exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição é de R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para médio e R$ 140 para superior.

Já os pedidos de isenção de pagamento devem ser feitos até esta sexta-feira (4). Podem solicitar o benefício os doadores de sangue ou medula óssea, e inscritos no CadÚnico.

As provas objetivas, agora, serão aplicadas nos dias 27 e 28 de setembro. Candidatos de nível superior também serão avaliados por provas de títulos.