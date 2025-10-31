Diário do Nordeste
Pessoa preenchendo resposta de questão de múltipla escolha em uma folha de teste de papel

Papo Carreira

Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (28)

Há vagas com salários que chegam a R$ 10 mil

Redação 28 de Julho de 2025
imagem de trem da trasnordestina com o presidente lula, ministros e políticos

Negócios

Transnordestina terá entrega adiantada em até um ano e meio, promete empresa

São 144 quilômetros de ferrovia entre Eliseu Martins e São Miguel do Fidalgo na fase 2 do projeto

Paloma Vargas 18 de Julho de 2025
Foto que contém trabalhadores e máquinas em obras de construção da Ferrovia Transnordestina em Iguatu, no interior do Ceará

Negócios

Transnordestina começa a transportar grãos entre interior do Piauí e Iguatu em outubro

Ferrovia está em construção no interior do Nordeste brasileiro há quase 20 anos

Luciano Rodrigues 18 de Julho de 2025
lula e outras autoridades na transnordestina

PontoPoder

Lula visita trecho da Transnordestina no Ceará; acompanhe em tempo real

Presidente chegou de trem a Missão Velha para anunciar R$ 1,4 bilhão para o projeto

Redação 18 de Julho de 2025
Grupo de trabalhadores da construção civil posa para foto sorrindo e fazendo sinal de positivo com os polegares levantados. Todos vestem uniformes laranja com faixas refletivas e capacetes de segurança. Ao centro, Lula, de terno escuro e capacete branco com o nome “PRESIDENTE LULA”, também sorri e faz o gesto de positivo. Ao fundo, há uma grande estrutura metálica amarela utilizada em obras, trilhos, e um canteiro de obras com céu azul e nuvens. A cena transmite um clima de otimismo e celebração em visita institucional a uma obra de infraestrutura.

PontoPoder

Transnordestina: o que entregar uma grande obra pode significar para Lula e seus planos eleitorais

Lula volta à cidade onde a obra foi lançada, há quase 20 anos, em meio a uma crise de popularidade

Ingrid Campos 18 de Julho de 2025
Homem levado em rede por ambulância

Ceará

Homem passa mal e é levado à UPA em rede devido à estrada esburacada no Ceará; veja vídeo

Moradores denunciam que problemas na estrada são recorrentes. A Prefeitura informou que recuperou a estrada vicinal, mas que as chuvas deste ano formaram novos buracos

Redação 14 de Julho de 2025
Elmano de perfil. Homem branco e grisalho

Opinião

Governador confirma instalação de portos secos em Iguatu e Missão Velha, no Ceará

Nesta semana, foi lançada a pedra fundamental do Porto Seco de Quixeramobim

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 09 de Julho de 2025
Gabarito

Papo Carreira

Inscrições para concurso em Missão Velha (CE) são reabertas com salários de até R$ 6 mil

O certame havia sido suspenso pelo TJCE em setembro de 2024

Renato Bezerra 04 de Julho de 2025
Trabalhadores durante a obra

Negócios

Transnordestina deve ganhar pelo menos cinco portos secos; veja locais e como funciona

Ferrovia terá infraestruturas adaptadas para grande volume de cargas variadas no interior do Nordeste

Luciano Rodrigues 30 de Junho de 2025
Queima de produto químico gerou uma grande coluna de fumaça e fogo

Ceará

Incêndio atinge depósito com produto químico utilizado na fabricação de espuma de colchões no Ceará

A rápida propagação das chamas causou o desabamento da estrutura metálica do galpão

Redação 07 de Dezembro de 2024
