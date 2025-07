Transnordestina começa a transportar grãos entre interior do Piauí e Iguatu em outubro

A ferrovia Transnordestina vai começar a transportar mercadorias entre o interior do Piauí e o Ceará a partir de outubro deste ano. Será o início da operação comercial da linha férrea, ainda em fase comissionada, isto é, em fase de testes.

A informação foi divulgada por Tufi Daher Filho, presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), empresa responsável pela construção da ferrovia, nesta sexta-feira (18), durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um dos trechos concluídos da linha férrea, no município de Missão Velha, na região do Cariri cearense.

"Em outubro ou novembro deste ano, quero que o senhor (Lula) volte aqui. Teremos eventos espetaculares: vamos trazer grãos lá do Piauí e descarregar em Iguatu. Assinei essa semana os contratos de superestrutura, trilhos e dormentes", disse Tufi.

Tufi explicou que, enquanto a obra estiver na fase de infraestrutura, ainda não haverá ferrovia propriamente dita. Segundo ele, a montagem dos lotes 4 e 5 deve começar em outubro, e a expectativa é de que não haja mais interrupções, com os trabalhos avançando em trechos de 100 em 100 quilômetros.

Esse transporte de mercadorias vai levar grãos produzidos no interior piauiense, na cidade de Bela Vista do Piauí (PI), até Iguatu (CE), no Centro-Sul. A TLSA vai construir terminais intermodais de carga, ou seja, em estruturas muito similares às de portos, mas sem a estrutura alfandegada.

Qual é o status atual do financiamento da Transnordestina

A nova visita do presidente Lula ao canteiro de obras da ferrovia no Ceará teve, dentre outros objetivos, a entrega de R$ 1,4 bilhão para a TLSA. No último dia 10 de julho, foi autorizada a liberação de R$ 600 milhões, segunda parte do recurso previsto ainda para 2024, de R$ 1 bilhão.

O montante foi disponibilizado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) via Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), do Banco do Nordeste (BNB).

As cifras desse fundo, repassadas para a TLSA, são administradas pela Sudene. Foi o primeiro R$ 1 bilhão dos R$ 3,6 bilhões adicionais financiados pela TLSA para construir a ferrovia em território cearense.

Os R$ 816,6 milhões restantes, entregues por Lula nesta sexta-feira, fazem parte do extinto Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor). A Sudene liberará o crédito via FDNE com a aquisição de debêntures da TLSA, sem relação com os R$ 3,6 bilhões que serão disponibilizados para a TLSA até 2027.

Ao todo, o Governo Federal já investiu R$ 8,2 bilhões na ferrovia, que tem um orçamento atual fixado em R$ 15 bilhões. São pouco mais de 1,2 mil km em um trajeto que, quando estiver completamente pronto, deve interligar Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém, além de ser integrado à malha operacional da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), que conecta Fortaleza (CE) a São Luís (MA).

Como está o andamento das obras nos lotes da Transnordestina

Os lotes concentrados na região Sul do Ceará estão concluídos, incluindo a conexão de 96 km entre Missão Velha e Salgueiro (PE). Os trechos MVP 1 (Missão Velha - Lavras da Mangabeira), MVP 2 (Lavras da Mangabeira - Iguatu) e MVP 3 (Iguatu e Acopiara), todos com 50 km, estão concluídos.

As obras atualmente se concentram na preparação da infraestrutura nos lotes MVP 4, 5, 6 e 7 (Acopiara - Piquet Carneiro - Quixeramobim - Quixadá - Itapiúna) e 11 (Caucaia - Porto do Pecém), totalizando 280 km. O trecho MVP 8 (Itapiúna - Baturité) foi contratado em junho.

Esses 280 km em obras geram, segundo a TLSA e o Governo Federal, mais de 4 mil empregos diretos, com contratos assinados que superam a casa dos R$ 4 bilhões. Em média, cada trecho de 50 km da Transnordestina custa aproximadamente R$ 1 bilhão para ser executado.

O trajeto vai interligar o Terminal Intermodal de Cargas de Bela Vista do Piauí a Iguatu, passando pelo interior de Pernambuco. Soja e farelo, além de milho e calcário, são alguns dos principais produtos a serem transportados.