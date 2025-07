Lula visita trecho da Transnordestina no Ceará; acompanhe em tempo real

O presidente Lula (PT) está no Ceará, nesta sexta-feira (18), para visitar trecho já concluído da obra da Transnordestina. O chefe do Executivo Nacional pousou por volta das 10h50 em Juazeiro do Norte e seguiu para Missão Velha, no Cariri, onde o projeto foi lançado há quase 20 anos.

A comitiva que recebeu Lula contou com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e com o deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara.

A expectativa é que o presidente anuncie investimentos na infraestrutura da ferrovia. Esta é a nona visita presidencial de Lula desde que assumiu o mandato na Presidência. O mandatário também está acompanhado, dentre outras autoridades, do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Transnordestina

A obra da Transnordestina está perto da conclusão, e há especulações que as operações possam iniciar ainda no fim deste ano, em fase de comissionamento. O Governo Federal trabalha com prazo da chamada Fase 1 somente para 2027.

O projeto começou em 2006, já passou por três presidentes da República e sofreu duas interferências do Tribunal de Contas da União (TCU).