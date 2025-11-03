Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Justiça decreta prisão preventiva de suspeitos de 'arrombar' banco no Ceará

Dos cinco presos, dois eram de Rondônia, dois de Pernambuco e um PM do Ceará.

Escrito por
Sofia Leite* seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 14:22)
Segurança
Imagem de buraco feito por ladrões no Banco do Brasil de Missão Velha, em tentativa de furto ao estabelecimento bancário.
Legenda: O alarme da agência tocou durante a invasão e a Polícia Militar foi acionada.
Foto: Divulgação

Os cinco homens presos por suspeitas de tentarem arrombar uma agência do Banco do Brasil na madrugada do último sábado (1º) em Missão Velha, no interior do Ceará, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Entre os presos está o policial militar cearense Rogério Luis dos Santos; os pernambucanos Ismael Pereira Cruz e Ítalo Sanziarai Neves Rodrigues; e os rondonienses Ueslei Melo Castelo Branco e Jhone Madson Andrade Melo.

Os homens foram autuados em flagrante por tentativa de furto qualificado, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo documentos obtidos pela reportagem, a decisão da Justiça busca evitar a prática de outros crimes pelos infratores, além de a prisão preventiva ser mais adequada à gravidade dos crimes praticados.

Ainda conforme o documento, o fato de Rogério Luis dos Santos ser policial militar agrava ainda mais a situação, já que ele utilizou de conhecimentos prévios da atividade policial para a prática de crimes e traiu a confiança depositada pela população nas instituições de segurança pública. A Justiça analisa que a conduta do PM contribui para o descrédito das forças policiais. 

Antecedentes criminais

De acordo com o relatório policial, o PM Rogério Luis dos Santos já responde por outro crime — o homicídio de um jovem, motivado por ciúmes e vingança. Ele também já respondeu por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

Já nos antecedentes criminais de Jhone Madson Andrade Melo, constam crimes como roubo a estabelecimento comercial e posse de entorpecentes.

O pernambucano Ítalo Sanziarai Neves Rodrigues, atualmente, cumpria pena em regime aberto por tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.

Ueslei Melo Castelo Branco está cumprindo pena em regime fechado, mas em situação de livramento condicional — etapa de preparação para a soltura plena -, que deve ser revogada após o cometimento desse novo delito. Os crimes que o levaram à prisão foram uso de identidade falsa, roubo, furto e lesão corporal. 

Ismael Pereira Cruz não possui antecedentes criminais no Sistema de Informações Policiais (SIP).

Relembre o caso

No dia 1º de novembro de 2025, por volta das três horas da manhã, policiais militares prenderam em flagrante cinco homens, entre eles um policial militar, que tentaram furtar uma agência do Banco do Brasil em Missão Velha. Eles utilizaram uma escada de alumínio, um martelete, uma furadeira, lixadeiras e outros equipamentos para quebrar o teto da agência, com o objetivo de roubar o dinheiro do cofre da instituição financeira.

Os criminosos foram até o local em um carro com a placa adulterada para dificultar a identificação. Foram apreendidos um revólver calibre .38, uma pistola calibre .380, um simulacro de pistola e munições.

Imagem mostra armas, munições, rádios comunicadores e outros equipamentos usados para arrombar o banco em Missão Velha.
Legenda: Em poder dos suspeitos os policiais encontraram armas, munições, rádios comunicadores e outros equipamentos.
Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados e, ao chegarem ao local, não notaram sinais de arrombamento na parte externa do banco. Porém, os agentes abordaram um homem nas proximidades do banco, que ficou nervoso e apresentou comportamento suspeito. O homem deu declarações contraditórias sobre o motivo de estar no local.

Momentos depois, um veículo Onix branco chegou à área. No carro, estavam cinco homens, entre eles o policial militar Rogério Lins dos Santos, de Juazeiro do Norte. Todos foram detidos por equipes do 2º Batalhão da PM (2º BPM).

Com apoio do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), os agentes realizaram uma varredura dentro da agência e constataram que o grupo havia acessado o interior do banco pelo teto, mas não chegou a subtrair nenhum valor.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante.

Defesa

A reportagem não localizou a defesa dos suspeitos presos. Durante os interrogatórios, os cinco homens escolheram exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues

