PM e outros 4 tentam assaltar agência bancária no CE e são presos

Cinco homens foram presos na madrugada deste sábado (1º) após tentar arrombar uma agência do Banco do Brasil em Missão Velha, no interior do Ceará. Um policial militar está entre os detidos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados, ao chegar ao local, não havia sinais de arrombamento na parte externa do banco. Porém, ao abordarem um homem nas proximidades, este ficou nervoso e apresentou comportamento suspeito.

Veja também Segurança Suspeitos de matar procurador no CE são presos em dois Estados Segurança Entregador é agredido em Fortaleza, e grupo de motoqueiros reage; veja Segurança Homem força menina de 9 anos a ir até matagal e é preso no interior do CE

Segundo a corporação, o homem apresentou deu declarações contraditórias sobre o motivo de estar no local.

Momentos depois, um veículo Onix branco chegou à área. No carro estavam cinco homens, entre eles o policial militar Rogério Lins dos Santos, de Juazeiro do Norte. Todos foram detidos por equipes do 2º Batalhão da PM (2º BPM).

De acordo com o relatório policial, Rogério Lins já responde por outro crime — o homicídio de um jovem, motivado por ciúmes e vingança.

Além dele, foram presos Uesley Melo Castelo Branco, Jhaone Madson Andrade Melo (ambos naturais de Rondônia), Ítalo Sanziarai Neves Rodrigues e Ismael Pereira Cruz, de Pernambuco.

Armas são apreendidas

Durante a operação, os policiais apreenderam duas armas de fogo — uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38 — além de um simulacro de pistola, munições e diversas ferramentas usadas para arrombamento, incluindo martelete elétrico, serra elétrica e instrumentos de corte.

Com apoio do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), os agentes realizaram uma varredura dentro da agência e constataram que o grupo havia acessado o interior do banco pelo teto, mas não chegou a subtrair nenhum valor.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde permanecem à disposição da Justiça.