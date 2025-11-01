Suspeitos de matar procurador no CE são presos em dois Estados

Três homens suspeitos de ordenar e executar a morte de José Nanda Bezerra, advogado e procurador do município de Aurora, no Interior do Ceará, no mês de setembro, foram presos na Paraíba e em Pernambuco. As capturas foram ações conjuntas entre órgãos de segurança dos três Estados.

A última prisão ocorreu na madrugada deste sábado (1º), na cidade de Serra Grande (PB), a cerca de 100 km de Aurora. Ninguém ficou ferido durante a operação.

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PCCE), as impressões digitais do suspeito de 24 anos - que não teve a identidade divulgada - foram identificadas pela Perícia Forense na motocicleta utilizada na realização e na fuga do crime. Com essa informação, foi solicitada a prisão.

O comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar da Paraíba, tenente-coronel C. Lima, deu mais detalhes sobre a ação.

“Fomos acionados pela Polícia do Estado do Ceará, fizemos o planejamento. Hoje cedo, entramos na área de caatinga e chegamos ao local onde o alvo estava escondido. Foram cumpridos os mandados de prisão que tinham contra ele e assim as polícias dos dois Estados, de forma integrada, tiveram êxito em mais uma operação”, destacou.

No local onde o suspeito foi preso, havia uma moto com registro de roubo. Um homem que estava com ele também foi detido. O caso foi levado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Itaporanga, na Paraíba.

Mandante preso em Pernambuco

Antes disso, foram feitas mais duas prisões, em Pernambuco. Um deles, de 34 anos, foi preso em Salgueiro, no dia 23 de outubro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), ele tem antecedentes criminais por furto qualificado, tráfico de drogas e receptação. Com ele, foi apreendido uma quantidade de drogas, além do cumprimento de outros dois mandados de prisão por tráfico de drogas.

Já o terceiro, que teria sido o mandante da execução, foi localizado e capturado no bairro Cachoeira II, em Serra Talhada, na quarta-feira (29).

Ele foi identificado como Cícero Luan Hermenegildo da Silva, de 23 anos, conhecido como ‘Muriçoca’. Ele já havia sido preso em 2021, pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo, quando tinha 18 anos.

As investigações da PCCE indicam que ‘Muriçoca’ ordenou a morte do advogado porque, quando ainda era adolescente, foi apreendido na cidade de Cajazeiras (PB), mas o profissional não conseguiu sua liberdade num período que achou satisfatório.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Cícero tentou fugir, mas foi contido pelos agentes e preso. Ele estava armado com uma pistola calibre .40 que pertencia à Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de dois carregadores reserva, 33 munições intactas e três celulares.

Ele tinha dois mandados de prisão em aberto: um por homicídio, expedido pela 2ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte, e outro por roubo, expedido pelo Plantão Judiciário da Paraíba. A corporação informou ainda que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

"Os suspeitos encontram-se à disposição da Justiça", finalizou a SSPDS-CE.

Legenda: José Nanda tinha 59 anos e foi assassinado em Aurora, na região do Cariri. Foto: Reprodução/Prefeitura de Aurora.

Procurador passeava com cachorro

José Nanda foi morto a tiros na noite do dia 29 de setembro, enquanto passeava com o cachorro. Segundo a SSPDS, ele chegou a ser socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Imagens de uma câmera de monitoramento da região, às quais o Diário do Nordeste teve acesso, mostram o procurador caminhando após os disparos, às 18 horas e 10 minutos.

Ele segurava o pescoço e tinha o corpo coberto de sangue. Cambaleando, em determinado momento ele tenta se apoiar em um poste, mas vai ao chão. Ele tinha 59 anos.