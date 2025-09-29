Procurador do município de Aurora, no Ceará, é morto com disparos de arma de fogo

José Nanda Bezerra, procurador do município de Aurora, Interior do Ceará, foi morto na noite desta segunda-feira (29), com disparos de arma de fogo. A morte foi confirmada por meio de nota publicada pela prefeitura da cidade.

“Dr. Nanda deixa um legado de amor à nossa história, à defesa da Banda de Música Senhor Menino Deus e a tantos projetos culturais que marcaram nossa cidade e ele esteve presente”, expressa trecho de nota publicada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Aurora.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) estão em diligências relacionadas a ocorrência.

“A vítima, ainda não identificada formalmente, foi lesionada com disparos de arma de fogo e socorrida para uma unidade hospitalar. A ocorrência segue em andamento”, comunicou ainda a pasta.

O Diário do Nordeste teve acesso a imagens de uma câmera de monitoramento da região. Nos registros, é possível ver a vítima caminhando após os disparos, às 18 horas e 10 minutos.

O procurador segura o pescoço e seu corpo está coberto de sangue. Ele caminha, cambaleando. Em determinado momento ele tenta se apoiar em um poste, mas cai.

“Grande defensor da cultura aurorense [...] Que Deus conforte os familiares, amigos e toda a comunidade aurorense neste momento de dor”, diz ainda a nota de pesar da prefeitura.

VEJA NOTA DE PESAR