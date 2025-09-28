Sete pistolas e 12 carregadores são apreendidos com jovem de 19 anos em ônibus, em Fortaleza
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã deste domingo (28), sete pistolas calibre .40 e doze carregadores também do calibre .40 em um ônibus interestadual na BR-222, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana.
O material estava com um passageiro de 19 anos, natural de Ubajara, Interior do Ceará, que embarcou em Belém, capital do Pará e seguia para Fortaleza.
A abordagem ocorreu por volta de 10h30, no Km 48, durante fiscalização da PRF. A equipe vistoriou o interior do veículo e localizou, no assoalho, uma mochila com o armamento.
Três das pistolas encontradas tinham numeração suprimida. Os itens estavam envolvidos em plásticos pretos.
Segundo relatos dos policiais envolvidos na ocorrência, o jovem demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias.
Ele disse ter recebido, por mensagem de telefone, a proposta para transportar a carga por R$ 1.000,00.
O passageiro declarou, ainda, não saber o conteúdo do que levava e não informou quem teria feito a oferta.
Diante da descoberta do material ilícito, os policiais prenderam jovem. Ele foi levado, juntamente com o armamento apreendido, até a Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde foi autuado em flagrante.