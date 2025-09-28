Policiais militares apreendem 205kg de drogas, fuzil, revólver e munição em Fortaleza; veja vídeo

Policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) apreenderam, neste domingo (28), 205 quilos de drogas (cocaína, maconha e haxixe), um fuzil, revólver e munição. O material estava escondido dentro de malas em uma casa no bairro Genibaú, em Fortaleza.

De acordo com informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), os militares receberam a informação sobre a localização dos entorpecentes e das armas da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ao checar a veracidade da informação, três patrulhas do Cotam se depararam com o material ilícito.

Veja também Segurança Integrantes da facção Nova Okaida no Ceará são condenados a mais de 143 anos de prisão Segurança Justiça do CE mantém prisão de homem que confessou ter matado adolescente que cobrou dívida

Fazendo a guarda da droga e das armas estavam um homem e uma mulher. O casal foi preso e levado para a Delegacia de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Agora, a investigação da Polícia Civil vai continuar para identificar qual a origem da droga e para onde seria distribuída. Os dois presos estão à disposição da Justiça.